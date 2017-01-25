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اقتصاد|بريطانيا

تيريزا ماي: أي اتفاق تجاري مع أمريكا سيضع مصالح بريطانيا أولا

25/1/2017

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إن أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة سيضع المصالح والقيم البريطانية في المقام الأول.

وقالت ماي أمام البرلمان إن اجتماعها مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب في وقت لاحق من الأسبوع الحالي هو مؤشر على قوة العلاقة الخاصة بين البلدين.

وأضافت "سنتطلع لاتفاق تجاري أمريكي-بريطاني يحسن التبادل التجاري بين بلدينا بما يحقق الرخاء والنمو لبلدنا…وأنا واثقة…أننا عندما نفعل ذلك نضع مصالح وقيم بريطانيا في المقام الأول."

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قلقة من تصريحات ترمب المتعلقة بالنساء قالت ماي إنها "لا تخشى الحديث بصراحة مع الرئيس الأمريكي."

المصدر : الجزيرة مباشر
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