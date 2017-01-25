تيريزا ماي: أي اتفاق تجاري مع أمريكا سيضع مصالح بريطانيا أولا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إن أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة سيضع المصالح والقيم البريطانية في المقام الأول.

وقالت ماي أمام البرلمان إن اجتماعها مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب في وقت لاحق من الأسبوع الحالي هو مؤشر على قوة العلاقة الخاصة بين البلدين.

وأضافت "سنتطلع لاتفاق تجاري أمريكي-بريطاني يحسن التبادل التجاري بين بلدينا بما يحقق الرخاء والنمو لبلدنا…وأنا واثقة…أننا عندما نفعل ذلك نضع مصالح وقيم بريطانيا في المقام الأول."

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قلقة من تصريحات ترمب المتعلقة بالنساء قالت ماي إنها "لا تخشى الحديث بصراحة مع الرئيس الأمريكي."