الخطوط القطرية تشترى 100 طائرة بوينغ بـ 18.6 مليار دولار

توفيق شتا ـ واشنطن دي سي:

كما تعاقدت الشركة على شراء عشر طائرات من طراز777 – 300ERs بقيمة 11.7 مليار دولار، كما تم التوقيع على اتفاق نوايا لشراء 60 طائرة من طراز 737-8MAXs بتكلفة بلغت 6.9 مليار دولار وفقا لما تم الإعلان عنه في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتكون أسطول الخطوط الجوية القطرية الحالي من 84 طائرة بوينغ من طراز s787 و 777s والتي تم تسليمها خلال التسع سنوات الأخيرة.

وبعد هذا التعاقد ستملك الخطوط الجوية القطرية ما مجموعه 105 من الطائرات ذات البدن العريض بزيادة 40 طائرة.

وفى مؤتمر صحافي بأحد فنادق واشنطن تم توقيع الاتفاق بحضور توني بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكي وشريف العمادي، وزير المالية القطري ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومحمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية الذي أكد على أن شركته تعتبر من أسرع شركات الطيران نمواً في تاريخ الطيران.

وأوضح الباكر "أثبتت بوينغ مكانتها كشريك لنا وإعلان اليوم هو شهادة على تقديرنا لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية وتفاني في خدمة العملاء".

وقال راي كونر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية الذى حضر المؤتمر "تفخر شركة بوينغ بثقة الخطوط الجوية القطرية في منتجاتنا الحالية وأيضاُ بالتقنية الحديثة التي ستثبت مكانتها قريباً في طائرات 777X و طائرات 737 MAX “ .

وتعد الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

وحصلت الخطوط الجوية القطرية على ألقاب "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015، وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم".

والخطوط القطرية عضو في تحالف وان وورلد "oneworld" العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14,250 رحلة يومياً.

كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319وبعض طائرات الإيرباص A320وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM.

وتقوم الخطوط الجوية القطرية برعاية بعض الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم.