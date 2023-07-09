الأخبار

“يهدد مصير البشرية”.. خبير يكشف تفاصيل خطة بريطانية لمواجهة أخطار الذكاء الاصطناعي

Robot Sophia at the AI for Good summit in Geneva last week. Photograph: Johannes Simon/Getty Images
صورة الروبوت "صوفيا" التي تم تقديمه الأسبوع الماضي في قمة جنيف للتكنولوجيا (غيتي)
9/7/2023

قال الدبلوماسي والأكاديمي البريطاني ستيفن كييف إن المخاوف من الذكاء الصناعي مبالغ فيها، مستدركا أن ذلك لا يعني أنه لن يسبب ضررًا للمجتمع “ما لم نتوخ الحذر”.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني السابق الذي شارك في تحريك العديد من الأحداث الدولية بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي “أعرف تأثير الأحداث العالمية ذات النوايا الحسنة التي سارت على نحو خاطئ”.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن مهمة كييف المقبلة ستكون استثنائية، إذ سيشرف على معهد جديد في جامعة كامبريدج يبحث في جوانب الذكاء الاصطناعي جميعها لتحديد المخاطر الحياتية للتطور السريع والمتزايد لأجهزة الكمبيوتر، وتسليط الضوء على استخداماتها الإيجابية.

وسيضطلع المعهد الذي سيفتتح في وقت لاحق من هذا العام، بتحديد تهديدات الذكاء الاصطناعي وفوائده المتوقعة للبشرية من خلال الجمع بين مجموعة واسعة من المواهب من الكتّاب إلى علماء الكمبيوتر، ومن الفلاسفة إلى الفنانين.

High school students Richard Erkhov and Vladimir Baranov work on "Alnstein", a robot powered with ChatGPT, in Pascal school in Nicosia
استمرار تطوير روبوت المحادثة (تشات جي بي تي) وسط مخاوف من اختراقه لخصوصية البشر (رويترز)

ويصرّ كييف على أن “المعهد سيكون متعدد التخصصات للغاية، ويتطلع إلى الخارج. مع التركيز على قضية تأثير التحولات التكنولوجية السابقة والجديدة في المجتمعات”.

وقال إن المخاطر المحتملة لمواجهة انتشار الذكاء الاصطناعي معروفة وتتمثل في انتشار البطالة، حيث تتولى الآلات وظائف في مجالات التعليم والصحافة والقانون والأوساط الأكاديمية، انتشار المعلومات المضللة. إلى جانب التخزين غير المشروع للبيانات الشخصية. استخدام برامج التعرف إلى الوجه لتعقب المتظاهرين.

واستطرد قائلًا “علينا توخي الحذر الشديد لضمان تقليل التأثيرات إلى الحد الأدنى، ومع ذلك فإن التغييرات التي تجلبها التكنولوجيا المتقدمة تصل إلى معدل أسرع بكثير من تلك التي حدثت في الثورات التكنولوجية السابقة”.

من جهتها قالت إليانور دراج، التي ستقود فريق الباحثين داخل المعهد الجديد “قد لا يكون للذكاء الاصطناعي نتائج مروعة، لكن احتمال حدوث اضطراب أمر وارد جدًا”.

وأضافت أن التحدي الأكبر في عالم اليوم هو أن “السلطة تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى التي تحتكر الطريقة التي يتم بها بناء الذكاء الاصطناعي مما قد يؤدي إلى إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان البريطانية