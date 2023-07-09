ليلة باتت فيها القيروان سابع أسخن منطقة بالعالم.. تونس تسجل درجات حرارة قياسية

سجّلت درجات الحرارة في تونس رقمًا قياسيًّا أمس السبت، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، حسب ما ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكد المعهد التونسي أن درجات الحرارة تجاوزت، السبت، المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات.

وأفادت مسؤولة في المعهد بأن مدينة القيروان سجلت رقمًا قياسيًّا ببلوغها 48.4 درجة، وقالت إن ”القيروان تُعَد سابع أسخن منطقة في العالم ليلة أمس السبت”.

وتشهد تونس منذ 3 أيام موجة حر شديدة، وُصفت بالقياسية مقارنة بالمعدلات العادية خلال الفترة نفسها من كل عام.

انخفاض طفيف

من ناحية أخرى، قال المعهد الوطني إن انخفاضًا طفيفًا مرتقبًا في الحرارة خلال اليوم الأحد، بالمناطق الساحلية والمرتفعات لتتراجع القصوى إلى مستوى 41/36 درجة وتكون بين 42 و47 في بقية الجهات.

وتوقّع المعهد خلايا رعدية ستتكون بالمرتفعات بعد الظهر، ترافقها أمطار متفرقة وإمكانية تساقط البرَد في أماكن محدودة ثم تشمل تدريجيًّا بعض المناطق.