72 منظمة أمريكية تحثّ الرئيس بايدن على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

حثّت 72 منظمة في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، على اتخاذ إجراءات فورية ردًّا على هجمات إسرائيل المتصاعدة على القرى والبلدات الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة من الديمقراطيين العرب الأمريكيين في تكساس، والاتحاد الأمريكي لرام الله، والمنظمات الفلسطينية الأمريكية، ومنظمات محلية أخرى.

وأدانت المنظمات، في رسالتها التي أرسلتها يوم الأربعاء إلى الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، الهجمات الإسرائيلية على بلدتي اللبن الشرقية وترمسعيا الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة.

وحثّت المنظمات إدارة بايدن بشدة على اتخاذ إجراء حاسم من خلال تحميل إسرائيل المسؤولية وإنفاذ “قانون ليهي” وضمان عدم استخدام دولار واحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في أغراض الاحتجاز العسكري للأطفال أو هدم المنازل أو ضم الأراضي الفلسطينية.

Join us on Friday, July 7th @ 2pm as we raise our voices in solidarity with our Palestinian siblings! No one should bear the burden of injustice and hardship like the people of Jenin and countless others across Palestine #palestine #jeninunderattack #longlivepalestinianresistance pic.twitter.com/PHz9CJyXy8

ويجرم قانون ليهي، تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في رسالتها بعقد اجتماع سريع للاستجابة للأزمات، مع المنظمات الأمريكية والمحلية المعنية لمناقشة هذه القضايا الملحة.

وقالت إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تسببت في تدمير الممتلكات بما في ذلك الحرق العمد وإلقاء الحجارة، مما أدى إلى وقوع أضرار في السيارات والمنازل والشركات.

Israel has cleared the soldier who killed an autistic Palestinian man in Jerusalem 2 years ago of all criminal charges.

Eyad Hallaq was walking to a disability services center with his teacher. The soldier shot him seven times as he fled.

No accountability, no justice. pic.twitter.com/gkNH5voCSB

— IMEU (@theIMEU) July 6, 2023