هل ينجح تطبيق ثريدز في منافسة تويتر؟ خبير في الإعلام الرقمي يجيب (فيديو)

اعتبر الصحفي المختص في قضايا التكنولوجيا روب بيجريرو، أن تسهيل شركة ميتا لجميع مستخدمي إنستغرام تنزيل تطبيق ثريدز وبدء استخدامه بشكل سريع هو تهديد للمنصات المنافسة.

وقال بيجريرو، أمس الخميس، لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن التطبيق الجديد الذي أطلقته شركة ميتا خلال الساعات القليلة الماضية سهل الاستخدام، وهو أمر مشجع للمستخدمين الذين تجاوز عددهم 40 مليونا.

ومن جهته، قال بسام شحادات الخبير في الإعلام الرقمي والتسويق إن التطبيق ينسخ كل الصور والحسابات المتابعة على إنستغرام وهو ما يسهل الأمر جدا على المستخدم.

واستدرك الخبير في حديث للمسائية، بأن التحدي الذي يواجه المنصة يتعلق بأمن البيانات، وأن القوانين الأوربية خصوصا تمنع تداول البيانات ونقلها بين التطبيقات.

وذكّر شحادات بأن شركة ميتا لديها تاريخ سيّئ في هذا الأمر؛ فعندما استحوذت على تطبيق واتساب تعهدت للاتحاد الأوربي بأن بيانات واتساب لن تتم مشاركتها مع فيسبوك لكنها لم تف بذلك، فدفعت غرامة كبيرة جدا.

وأفاد بأن تطبيق ثريدز محدود في أوربا إلى الآن والسبب هو عدم رغبة ميتا في إغضاب المشرعين الأوربيين بانتهاك بياناتهم على إنستغرام بوضعها في تطبيق آخر.

ورأى خبير الإعلام الرقمي أنه ليس هناك شيء جديد، إذ جرى إنشاء منصة كان يمكن أن تكون جزءا من إنستغرام أو فيسبوك، لكن مارك زوكربيرغ أراد أن ينافس تويتر وبدل إضافة هذه الميزة في إحدى منصاته طرحها على شكل تطبيق.

وأشار الخبير إلى عدد المستخدمين الذين انضموا إلى المنصة، قائلا إنه وصل إلى 5 ملايين في أول 4 ساعات ثم تجاوز 40 مليونا، إلا أنها ليست أرقاما تدعو إلى الفخر لأن هؤلاء المستخدمين كانوا موجودين من قبل على إنستغرام التي يصل عدد مستخدميها إلى 2.2 مليار.

وأضاف خبير التسويق أن هذه المنصة لم يجر التسويق لها ولا اكتساب عملاء جدد، وأضاف أن شركة ميتا لم تحقق إنجازا بهذا التطبيق الجديد، وأن المستخدمين يذهبون إلى ثريدز من باب التجربة.

وتساءل شحادات في حديثه مع المسائية عما إذا كانت هذه الأعداد الهائلة من المستخدمين ستنقل بالفعل نشاطها من تويتر إلى ثريدز وستتخلى عن حساباتها في الأول، وحينها فقط يمكن أن يسمى ما قامت به ميتا إنجاز، حسب الخبير.

ويعد ثريدز أكبر تحدّ لتويتر ولصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صدّ أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل بلو سكاي وماستودون.

وأصبح ثريدز متوافرًا في متجري آبل وبلاي ستور، مع حسابات نشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك، إضافة إلى وسائل إعلام، ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس ونتفليكس.