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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال شابين فلسطينيين في البلدة القديمة بنابلس (فيديو)

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7/7/2023-|آخر تحديث: 7/7/202312:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشابين هما اللذان أطلقا أول أمس النار نحو سيارة عسكرية بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الحبلة والفقوس في البلدة القديمة، وحاصروا ديوان آل مقبول، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وطالبت قوات الاحتلال الشابين مقبول وشاهين بتسليم نفسيهما، ولحظة خروجهما من الديوان، أطلق قناصة الاحتلال النار صوبهما بشكل مباشر وكثيف، ما أدى لاستشهادهما على الفور.

وفي الأثناء اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة، أسفرت عن إصابة 3 شبان، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وقالت (وفا) إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، ونقل إثرها إلى المستشفى.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة في نابلس، ثم تبعها عدد كبير من العربات العسكرية التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أكثر من موقع، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية