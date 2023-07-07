رئيس حزب العمال التونسي للجزيرة مباشر: سعيد أغرق البلاد في الجحيم وهذا برنامجنا للإنقاذ (فيديو)

قال رئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي إن الرئيس قيس سعيد أغرق تونس والتونسيين في جحيم أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة.

وأضاف الهمامي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن من مظاهر هذه الأزمة المركبة انعدام المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق التونسية، مشددا على أنه خلال الصيف الجاري “أصبح المواطن التونسي يعيش أزمة المياه الصالحة للشرب إلى جانب أزمة الخبز والدواء وأزمة الهجرة غير النظامية”.

وأوضح الهمامي أنه على الرغم من هذا الوضع المتدهور، فلا يزال الرئيس قيس سعيد يصر على تجاهله والحديث عن إنجازات وهمية.

وقال إن تونس بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي سياسي “يقطع مع جميع خيارات الرأسمالية المتوحشة التي لم يستفد منها سوى أقلية من أبناء الشعب التونسي الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح الأقلية الحاكمة”.

وأوضح الهمامي أن مؤتمر حزب العمال، اليوم الجمعة، سيتميز بطرح برنامج إصلاحي سيعرض على الشعب التونسي وعلى القوى السياسية المتضررة من هذا الوضع.

وقال إن الخطة العامة لهذا البرنامج تقوم على تجاوز الاختيارات الاقتصادية السابقة التي أوصلت تونس إلى هذه المرحلة، واعتماد سياسة اقتصادية شفافة تقوم على تحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد والاعتماد على المراقبة الشاملة لموارد الدولة ومحاربة الفساد.

وعلى الصعيد السياسي أوضح الهمامي “أن الاستبداد يأتي بالأزمات”، وأنه “لا بد من ديمقراطية شعبية نابعة من التمثيلية السياسية الحقيقية إلى جانب مؤسسات فاعلة في المراقبة والمتابعة”.

وشدد الهمامي على أن الأوضاع العامة في تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، “دخلت مرحلة غاية في الصعوبة، وأن هناك ضرورة استعجالية للإصلاح الشامل للسيطرة على مراكز الخلل قبل فوات الأوان”.

وأضاف أن أزمات البطالة والفقر والبؤس الاجتماعي تفاقمت في عهد الرئيس قيس سعيد، وأنه أصبح عاجزا عن تقديم حلول ناجعة لهذا الوضع الكارثي.