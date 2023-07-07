الداعية حسام السامرائي: هذه واجبات المسلمين تجاه القرآن الكريم (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور حسام السامرائي إن على المسلم واجبًا تجاه القرآن الكريم كلّ بحسب حاله ووضعه ومكانه.

وشدد الداعية في برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، على ضرورة نصرة الدين الإسلامي، مستشهدًا بالآية في سورة محمد من القرآن الكريم التي ابتدأت بقوله تعالى {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ}.

وفسّر الداعية الآية قائلًا إن “كل من يواجه هذا الدين لن يصل إلى غايته”، وانتقل إلى قوله تعالى في نهاية السورة {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ}.

وأشار السامرائي إلى آية أخرى تقول بوضوح {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكم ويُثَبِّتْ أقْدامَكُمْ}، وآية {والَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهم وأضَلَّ أعْمالَهُمْ}.

وأضاف أن آيات السورة تتحدث عن الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم، وهو موقف النصرة، مستطردًا أن على كل مسلم أن ينصر الإسلام من موقعه.

وزّع مجموعة من الشباب، وسط مدينة #كركوك العراقية، نحو 100 مصحف على سائقي المركبات والمارّة، ردًّا على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في #السويد. وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق سلوان موميكا (37 عاما) ذو الأصول العراقية نسخة من المصحف الشريف، وأضرم النار فيها أمام مسجد… pic.twitter.com/Qi0p5uaWPQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2023

وتابع الداعية الإسلامي أنه حتى “من لا يملك سوى إرادته على أهل بيته، فله موقف نصرة، وهو أن يفتح المصحف ويعلّم أبناءه آيات منه، وأن لا يجعل القرآن غريبًا عن بيته”.

ومضى السامرائي أن نصرة إمام المسجد تكون بخطبة له عن القرآن الكريم، ونصرة المشرعين للقرآن تكون بتقديم تصورات ومقترحات لقوانين تمنع من الإساءة للقرآن الكريم والرُسل والصحابة.

ودعا السامرائي عبر برنامج “أيام الله” الجاليات المسلمة في الدول التي تسمح بالإساءة إلى القرآن الكريم وتزعم أنها دول ترعى الحريات والتعايش، بأخذ حقها بالقانون.