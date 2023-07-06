نائب محافظ جنين: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحية للمخيم لكنها فشلت في تدمير مواقع المقاومة (فيديو)

قال كمال أبو الرب نائب محافظ مدينة جنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي “دمرت 80% من البنية التحية لمخيم جنين، لكنها فشلت في تدمير سلاح أو مواقع المقاومة”.

وأضاف أبو الرب في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن البنية التحتية في المخيم تضررت بصورة بالغة إثر العدوان الإسرائيلي حيث تم “تدمير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب تدمير الكثير من البيوت”.

وتابع أن سلطات مدينة جنين بتنسيق وتعاون من المدن القريبة والسلطة الفلسطينية قامت بتأمين “حاجيات السكان والأسر التي تم إخراجهم من بيوتهم”. مشددًا على أنه في أقل من ساعتين تمت الاستجابة الفورية لإيواء أكثر من 3000 فلسطيني فروا من بيوتهم جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأظهرت جولة للقناة الجزيرة مباشر داخل مخيم جنين وشوارعه، آثار الدمار الكبير الذي خلّفه العدوان.





ومع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية، بدأت الحياة تعود إلى شوارع المخيم، وعاد النازحون إلى بيوتهم يتفقدون ما تبقى من ممتلكاتهم.

كما عاد الكثير من الفلسطينيين إلى شوارع المخيم التي تحمل آثار الدمار بعدما أنهى الاحتلال عدوانه الذي استمر 48 ساعة، وسط مخاوف من تكرار الاقتحام بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية “بداية لتوغلات” أخرى.

وخلص نائب محافظ مدينة جنين إلى القول، بأنه لم يعد أي من سكان المخيم في الشارع، وأنه تم تأمين المأكل والمشرب للجميع. مؤكدًا أن الأمور عادت لنصابها داخل شوارع المخيم وأحيائه.

وشدد أبو الرب قائلًا إن قوات الاحتلال خرجت من العملية الأخيرة في مخيم جنين وهي “تجر أذيال الهزيمة بعدما فشلت مرة أخرى من كسر شوكة المقاومة التي ستبقى عصية على التدمير. على الرغم من أنها لجأت إلى إغلاق كامل للمنطقة على مدى 48 ساعة”.