متصل جزائري يلخص قضية فلسطين في مشاركة عبر الجزيرة مباشر (استمع)

قال متصل جزائري عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إن حل القضية الفلسطينية يحتاج إلى الوحدة ودعم الشعوب العربية، من دون التعويل على المؤسسات الدولية ولا الحكام العرب.

ومضى المتصل ويدعى أحمد، أمس الأربعاء، إلى أنه “يجب على الشعب الفلسطيني أن لا يؤمن بخرافة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوربي ولا الجامعة العربية، كل هذه المؤسسات لم تصنع له شيئًا”.

وتساءل المتصل بحرقة عما فعلته هذه المؤسسات لصالح الفلسطينيين، وقال إن “الحل الوحيد أمام الشعب الذي تحتل إسرائيل أراضيه وتقتّل أبناءه هو الوحدة”.

وأوصى الفصائل بأن تتحد وتكون يدًا واحدة وصفًّا واحدًا وعلى قلب رجل واحد لمقاومة الاحتلال، وخصّ بالذكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني (فتح) والجبهة الديمقراطية.

كما رأى أحمد أن على الشعب الفلسطيني ألا يعوّل على الحكام العرب الذين باعوا القضية الفلسطينية وآثروا التطبيع. وقال إن “ما بقي للشعب الفلسطيني هم الشعوب العربية التي عليها أن تقدم المال”.

وأشار المواطن الجزائري إلى أن استقلال بلاده راح مقابله مليون ونصف مليون شهيد، مذكرًا بأن على الشعب الفلسطيني المقاومة والاستبسال في أرض الميدان.

واستدل المتصل ببيت الشاعر أحمد شوقي الذي يقول فيه:

وللحرية الحمراء باب * بكل يد مضرجة يدق

وشدّد في نهاية مشاركته على ضرورة الوحدة.

وفجر الاثنين، أطلقت قوات الاحتلال عدوانًا جديدًا على مخيم جنين، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة العشرات. والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر صورًا جوية لمخيم جنين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وانسحاب الجيش من المكان، صباح الأربعاء.

وتظهر في الصور آثار الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال، فضلًا عن الاكتظاظ العمراني للمخيم حيث تناهز مساحته 0.43 كيلومتر مربع فقط، ويعيش فيه أكثر من 18 ألف فلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة شهد المخيم عمليات اقتحام عديدة للقوات الإسرائيلية، خلّفت العديد من الشهداء فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية للمخيم.

ويذكر أن المخيم أُسّس عام 1953 لإيواء فلسطينيين هُجّروا من ديارهم إثر “النكبة” التي وقعت عام 1948 خلال الحرب التي تلت إعلان قيام الكيان الإسرائيلي.