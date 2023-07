سُجن ظلما وترمب دعا لإعدامه.. احتفاء بناشط مسلم بعد فوزه الأولي بمقعد في مجلس نيويورك (فيديو)

احتفى العديد من النشطاء عبر منصات التواصل بالفوز الأولي لمسلم من ذوي البشرة السمراء، يدعى يوسف عبد السلام، في الانتخابات التمهيدية لشغل مقعد بمجلس مدينة نيويورك عن الحزب الديمقراطي.

وحصل عبد السلام البالغ من العمر 49 عامًا، أمس الأربعاء، على الأصوات المطلوبة ليفوز على منافسيه، وليمثّل بفوزه منطقة رقم 9 عن حي “وسط هارليم” بمجلس مدينة نيويورك.

وحظي يوسف عبد السلام بمكانة واهتمام خاصَّين في مجتمعه وفي الوسط الأمريكي، لما يمثّله من رمز لمحاربة الظلم الذي طال ذوي البشرة الملوّنة، حيث أنه أحد الأفراد الخمسة المعروفين باسم “سنترال فايف بارك”، الذين أُدينوا وسُجنوا ظُلمًا.

وكان عبد السلام يبلغ من العمر 14 عامًا عندما اتُّهم رفقة 4 مراهقين آخرين من ذوي البشرة الملوّنة زورًا باغتصاب عداءة بيضاء وضربها عام 1989 في “سنترال بارك”.

وأمضى المتهمون الـ5 ما بين 5 و12 عامًا في السجن.

ولاقت قضيتهم أصداء غاضبة واسعة في أرجاء البلاد، تخللتها دعوات تصدّرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي دعا، آنذاك، لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وأمضى عبد السلام حوالي 7 سنوات، قبل أن يتسبب اعتراف الجاني الحقيقي في إعادة نظر المدعين، وفتح القضية من جديد.

وأثبتت أدلة الحمض النووي أن المراهقين الـ5 غير مذنبين، وتم إبطال إدانتهم في عام 2002.

وأصبح عبد السلام منذ ذلك الحين، ناشطًا مدافعًا عن حقوق السّود وذوي البشرة الملونة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان عبد السلام قد صرّح أثناء سباقه الانتخابي بأن “الناس لديهم أمل في شخص امتدت تجربته لـ34 عامًا، وهذه هي المدة التي كافحت فيها من أجل الحرية والعدالة والمساواة”.

وتابع قائلًا “كان هناك الكثير من الدعوات في 1989 لقتلنا.. والأمر الجميل في قصتنا هو حاجتنا للتعلق بالإرادة الإلهية”.

"I am here because, Harlem, you believed in me." @dr_yusefsalaam speaks to supporters as he's poised to take the NYC City Council race in District 9. The "Exonerated Five" member has never run for office before. pic.twitter.com/nkpWCYfJGf — Pat Kiernan (@patkiernan) June 28, 2023

وحظي فوز عبد السلام باهتمام واحتفاء واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب المغرد مارك أبرام “أفضل انتقام هو النجاح”.

The best revenge is success — Marc Abrams (@marca56) July 5, 2023

وغردت الكاتبة الأمريكية صوفيا نيسلون “فوز مُستحق بجدارة. لقد تحمّل أسوأ ما يتلقاه أي شخص في الحياة، ولقد نجا ونجح”.

So well deserved. He took the worst life threw at him. He survived. And he thrived. https://t.co/cKakh0h2Tt — Sophia A. Nelson (@IAmSophiaNelson) July 5, 2023

وكتبت فيليسيا مابوزا ساتل: “هكذا تُحوَّلُ الشدائد إلى فرص. ألف مبروك ليوسف عبد السلام. الخير دائمًا يتغلب على الشر في النهاية”.

This is when you turn adversity into opportunity. Congratulations Yusef Salaam. Good always prevails over wrong in the end. https://t.co/aa1CS0AkS1 — Felicia Mabuza-Suttle (@Feliciamabuza) July 5, 2023

وشارك المحامي الأمريكي البارز بن كرامب تصريحات سابقة لعبد السلام، مرفقًا إياها بتعليق: “هذا ملهم حقًا! على الرغم من إدانته خطأ وقضائه أعوامًا في السجن، لا يحمل يوسف عبد السلام أي كراهية في قلبه. ومستعد لاستخدام ألمه لمساعدة الآخرين أنت نور ساطع في طريقنا”.

Yusef Salaam has been declared the WINNER of the Democratic primary for a seat on the New York City Council — nearly assuring his election to represent Central Harlem. I am proud of his ascension in making public policy to help underserved communities! https://t.co/vjb6JqF9VT — Ben Crump (@AttorneyCrump) July 5, 2023