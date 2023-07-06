بغدودة مصري جديد.. والدة بطل العالم في الكونغ فو تبكي وهي تعرض ذهبية ابنها للبيع (فيديو)

عرضت والدة الشاب المصري عمر محمد شتا الحاصل على بطولة العالم في الكونغ فو في إندونيسيا، ميدالية ابنها الذهبية للبيع لمرورها بضائقة مالية، وعدم تقدير نجلها ماليًا.

وقالت الأم في فيديو متداول عبر منصات التواصل إنها تعرض الميدالية للبيع لتعويض المصروفات التي أنفقتها على ابنها.

وقالت الأم باكية “أطالب بحق ابني المقيم في معسكرات منذ مايو/ أيار 2022 في القاهرة والإسكندرية مصاريف سفر وملابس وتغذية وجيمات وعلاج إصابات أنفقت عليها أكثر من 10 آلاف جنيه من أجل أن يسافر لبطولة العالم”.

وأضافت الأم في حسرة “ابني لم يأخذ شيئًا كل أصحابه تم تكريمهم وأخذوا درجات التفوق الرياضي رغم أنه حاصل على أول بطولة إفريقيا في الجزائر وأول العالم في إندونيسيا”.

وتابعت “عمر شتا هو أول من حصل على ميدالية ذهبية في البعثة لمصر ولكن مصر خذلته ورفضت إعطاءه حتى درجات التفوق الرياضي في الثانوية العامة، رغم إلحاحي عليهم، حيث كان مشغولًا بحضور المعسكرات من أجل الحصول على الميدالية لمصر”.

استقبال حافل لصاحب ذهبية بطولة العالم في الكونغ فو للشباب عمر محمد شتا في مسقط رأسه بمحافظة #البحيرة pic.twitter.com/2RX9aPY0QE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 13, 2022

بغدودة جديد

وقالت الأم “لما ابني ساب البلد قلت له ارجع، وخاطبت رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلة: عندك بغدودة تاني أهوه يا نجيب ساويرس، ابني كره اللعبة، وعايز يسيبها، ابني حاصل على بطولات كثيرة ويلعب منذ كان عمره 5 سنوات”.

ووجّهت الأم مناشدة في المقطع المصور قائلة “أناشد كل مسؤول فيكي يا مصر إنك تقف جنب البطل ده تقف جنب ابني اعتبره ابنك وأنا أكلمكم بقلب أم محروقة على ابنها قفوا جنب ابني ساعدوه إنه ما يهربش بره مصر ويسيبني، ويحقق لمصر ميداليات تاني”.

وكان والد اللاعب قد قال في تصريحات صحفية إن نجله بطل العالم، لم يحصل على قيمة الجائزة المالية للمركز الأول على مستوى العالم، على الرغم من حصول المركزين الثاني والثالث على الجائزة المالية.

ام تعرض ميدالية ابنها بطل العالم للمزاد العلنى

ظهرت ام الاعب (عمر محمد شتا) فى فيديو تعرض فيه انها تقوم ببيع ميدالية ذهبية لابنها الحاصل على المركز الاول فى بطولة العالم للشباب فى ال باندونيسا #حق_الالعاب_الفرديه_فين#حق_ابطال_الالعاب_الفرديه_فين#حق_بطل_العالم_عمر_شتا_فين pic.twitter.com/R9dhRf5WXU — Omnia Safwat (@OmniaSa14583734) July 5, 2023

ليس وحده

وأعادت قصة عمر شتا إلى الأذهان، قصة هروب الشاب أحمد فؤاد بغدودة -لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية- بعد اختفائه عقب مشاركته في بطولة أفريقيا بتونس، وتوجهه إلى فرنسا، وذلك رغم حصوله على المركز الثاني بوزن 63 كيلوغراما.

وقال والد بغدودة في تصريحات لوسائل إعلام، إن ابنه دخل اتحاد المصارعة منذ 12 عامًا ولم يحصل على راتب ثابت من الاتحاد إلا في الشهرين الأخيرين فقط وهو مبلغ 2200 جنيه، كما تقاضى 1200 جنيه فقط من مكافأة المشروع القومي التابع لوزارة الشباب والرياضة من أصل 16 ألف جنيه، ولم يتسلم بقية المبلغ بحجة “الضرائب”، وفق قوله.

ويعيد تكرر هذه الحوادث إلى الواجهة مشكلات وأزمات الاتحادات الرياضية في مصر، سواء فيما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات، إذ تكررت حوادث هروب الرياضيين في الآونة الأخيرة.