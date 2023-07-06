القسام توجه رسالة لوزير المالية الإسرائيلي: اليوم طرقنا عليك باب بيتك.. والأخير يرد

وجّهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب (الصهيونية الدينية).

وقالت كتائب القسام في بيان، الخميس، أعلنت خلاله مسؤوليتها عن عملية مستوطنة كدوميم التي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي “إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية، التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم سموتريتش بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك”.

ومن جانبه ردّ الوزير الإسرائيلي بالقول “حماس تتفاخر بأنها نفّذت هجومًا قرب منزلي، وأقول لهم: لست خائفًا، وسأواصل العمل في الحكومة للسماح لقواتنا بتدميركم”.

وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن البيان الذي صدر عن القسام يشير إلى أن “اختيار موقع العملية لم يكن عرضيًا، بل اختاروا المستوطنة التي يعيش فيها سموتريتش”.

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في عملية جديد شمال الضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9uT6I2rUBY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفّذها فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، وتبنتها كتائب عز الدين القسام، وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن القتيل جندي إسرائيلي والجريح حارس في المستوطنة.

يشار إلى أن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش دعا نهاية فبراير/شباط الماضي إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق عشرات المنازل والسيارات وتدميرها، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.