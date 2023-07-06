أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.. القسام تتبنى عملية مستوطنة “كدوميم” (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن العملية التي شهدتها مستوطنة “كدوميم” غرب نابلس في شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراح حرجة.

وجاء في بيان صادر عن القسام أن منفّذ العملية أحمد ياسين هلال غيظان، هو أحد عناصر الكتائب، وقد استشهد “خلال تنفيذه لهذا العمل البطولي”.

وأضاف البيان أن هذه العملية “تأتي كرد سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا في مخيم جنين، وردًا على تدنيس مقدساتنا وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف، ونعد الاحتلال بالمزيد”.

وأضاف “من يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يذيقونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه”.

عاجل | كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية مستوطنة كيدوميم التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر واستشهاد منفذ العملية – منفذ العملية هو عضو الكتائب الشهيد أحمد ياسين هلال غيطان من قرية قبيا غرب رام الله pic.twitter.com/o23LDSWFgL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

وردًا على العملية، قامت وحدات من جيش الاحتلال باقتحام بلدة قبيا مسقط رأس الشهيد أحمد هلال غيطان، واقتحام بيته بعد طرد الصحفيين ومنعهم من نقل تفاصيل الاقتحام.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال القيادي في حماس هلال غيظان والد الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان منفّذ عملية “كدوميم”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت، الاثنين الماضي، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين.

و أسفرت العملية عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.