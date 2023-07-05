فرنسا.. التبرعات لعائلة الشرطي القاتل تفوق المخصّصة لوالدة الضحية نائل

بلغ مجموع التبرعات التي تم جمعها لصالح صندوق عائلة رجل الأمن الفرنسي الذي قتل الفتى من أصول جزائرية “نائل” حتى يوم أمس الثلاثاء، مليون يورو (أي حوالي 1مليون و85 ألف دولار أمريكي)، في حين بلغت قيمة التبرّعات لصالح صندوق والدة الضحية 390 ألف يورو (423 ألف دولار اامريكي) فقط.

وكان السياسي الفرنسي من أصول مصرية جان ميسيحا المؤيد لليميني المتطرف إريك زمور، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس صندوق تبرعات على الإنترنت لدعم عائلة الشرطي الذي أطلق رصاصة على المراهق نائل أدت إلى مقتله في نانتير غرب العاصمة الفرنسية.

سياسي فرنسي من أقصى اليمين أطلق حملة لجمع التبرعات للشرطي الذي قتل المراهق نائل. هذه الحملة جمعت في وقت قياسي مبلغاً ضخمًا يفوق بكثير ما جمعه متضامنون ومتعاطفون مع أسرة المراهق المقتول برصاص الشرطي. 615 ألف يورو للشرطي و 90 ألف يورو لأسرة نائل https://t.co/oBEjkj4dcY — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 2, 2023

وفي مقابلة تلفزيونية صرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي بأن صندوق الدعم لأسرة الشرطي “لا يسير في اتجاه التهدئة”، متسائلا عما إذا كان هناك استغلال وراء هذه القضية، خاصة أن من أطلقها هو سياسي يتبنى أفكار اليمين المتطرف.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب حزب النهضة إريك بوثوريل أن ميسيحا ينفخ في الجمر بمبادرته، مضيفا أنه بتصرفه سيولّد أعمال الشغب.

وتسببت التبرّعات لصالح عائلة الشرطي في غضب واسع عبر المنصّات، ليتمّ إطلاق حملة جمع توقيعات لحظر الصندوق من على منصّة “موّلني” والتي تُعنى بجمع التبرعات.

وأدانت الناشطة المجتمعية الداعمة للتغير سارة ديريو، مساندة منصة “جو فاوند مي” للعنصريين بقولها “في الوقت الحالي، يسمح للأشخاص بمكافأة رجل شرطة لقتله فتى عمره 17 عامًا. بما يناهز مليون و85 ألف دولار أمريكي سيتم تحويلها إلى تنظيم غير قانوني وعنصري ما هو شعورك حيال ذلك؟ هل كنت ستجني الملايين باسم قاتل جورج فلويد؟”

Right now, @gofundme is allowing people to reward a policeman for killing a 17yo. There is almost a million euro that is gonna channel into racist organizing. How do you feel about that @gofundme? Would you have made millions in the name of the murderer of George Floyd? — Sarah Durieux (@Sarah__Durieux) July 3, 2023

وردّ عليها سامويل لافون المتحدّث الرسمي باسم حزب ايريك زمور اليميني المتطرّف بالدعوة إلى ضرورة المشاركة في حملة التبرّعات.

OK, maintenant il faut participer à la #cagnotte : https://t.co/R7dRBWYDFZ — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) July 3, 2023

كما دعا كلّ من الصحفيين الفرنسيين رقيّة ديالو وكامل عبد الرحمن والصحفي بابلو بيو فيفيان، إلى مقاطعة حملة التبرّع المثيرة للجدل والمشاركة في حملة الحظر الالكتروني.

PETITION EN LIGNE contre la #CagnotteDeLaHonte !

Signez et relayez massivement la pétition contre la #CagnotteDeLaHonte

Nous avons été les tristes témoins du meurtre de Nahel, agissons avec force contre cette odieuse cagnotte.

Signez, diffusez ➡️ https://t.co/bp6jtFK6OU — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) July 4, 2023

Á relayer massivement svp. Voici le lien direct pour signaler la #cagnottedelahonte :https://t.co/tyCj86SxUb Retrouvez toutes les infos à remplir sur le screen en dessous. Voici le texte à copier coller pour justifier le signalement : Conformément aux conditions de service… pic.twitter.com/jEbnQSSLig — Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) July 3, 2023

PETITION EN LIGNE contre la #CagnotteDeLaHonte Nous ne pouvons rester les spectateurs révulsés par cette rance cagnotte, à inscrire dans l’histoire trop longue des ignominies des antidreyfusards Signez, diffusez👇https://t.co/MX39fqoUPw — pablo pillaud-vivien (@ppillaudvivien) July 4, 2023

واستغرب الكاتب والمحلّل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدة، من حجم التبرّعات للقاتل ومن انحياز مسلمين إلى رجال الأمن أو التبرير له. مضيفا أننا بصدد “سقوط أخلاقي عابر للهويّات”.

في فرنسا.. تبرّعوا للقاتل أكثر من الضحيّة!

التبرعات لأسرة الشرطي (قاتل الشاب نائل) وصلت مليون يورو، أما التبرّعات لأسرة الأخير، فلم تصل ربع مليون!

تولّى حملة الشرطي ناشط فرنسي (مسيحي مصري)، وهو مقرّب من العنصري الشهير إريك زمور (يهودي جزائري).

ستعثر على مسلمين أيضا انحازوا للشرطي… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 4, 2023

وأضاف الزعاترة قائلا” هنا الفرق بين فرنسا التي أدمنت “الإسلاموفوبيا”، وبين سواها من دول غربية تتصدّى لها بهذا المستوى أو ذاك”.