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جيش الاحتلال: إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (فيديو)

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5/7/2023-|آخر تحديث: 5/7/202302:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، لكن جرى اعتراضها.

وقال بيان للجيش الاسرائيلي “أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها”.

ودوت أصوات انفجارات بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى موعد نشر الخبر مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وجاء هذا التطور بعد انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد علمية عسكرية استمرت يومين خلفت 12 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر برصاص المقاومة في المخيم قبيل بدء عملية الانسحاب.

المصدر : الجزيرة مباشر