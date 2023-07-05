جيش الاحتلال: إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، لكن جرى اعتراضها.

وقال بيان للجيش الاسرائيلي “أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها”.

ودوت أصوات انفجارات بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع #غزة باتجاه مستوطنة سديروت — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 4, 2023

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى موعد نشر الخبر مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وجاء هذا التطور بعد انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد علمية عسكرية استمرت يومين خلفت 12 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر برصاص المقاومة في المخيم قبيل بدء عملية الانسحاب.