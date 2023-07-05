“إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال”.. مذيعة تحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بشأن العدوان على جنين

استهلت مذيعة في محطة (بي بي سي) مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (نفتالي بينيت) بقولها إن “القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال الفلسطينيين”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بينيت مع المذيعة (أنجانا جادجيل)، ونشر مقطعًا منها اليوم الأربعاء على حسابه في تويتر، وقالت المذيعة في المقابلة “القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال”.

אחד הראיונות העוינים לישראל שאני זוכר.

צפו בראיון המלא שלי אמש ל-BBC>> pic.twitter.com/NFjGCaZszw — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 5, 2023

وفاجأت المذيعة بينيت بالحديث، خلال استضافة المحطة له مساء أمس، للحديث عن أحداث مخيم جنين.

ورفض بينيت حديث المذيعة، مدعيًا أن “الفلسطينيين دون سن 17 عامًا يطلقون النار على إسرائيليين”. وكتب “واحدة من أكثر المقابلات عدائية لإسرائيل التي أتذكرها، شاهد مقابلتي الكاملة مع بي بي سي الليلة الماضية”.

وكانت المذيعة (أنجانا جادجيل) قد استهلت المقابلة بالقول “يصف الجيش الإسرائيلي هذه العملية في جنين بشمالي الضفة الغربية بأنها عملية عسكرية، لكننا نعلم الآن أن الشباب يُقتلون، 4 منهم دون الثامنة عشرة”.

وأضافت “هل هذا حقًّا ما خرج الجيش من أجل القيام به؟ لقتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا؟”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 مواطنًا وإصابة العشرات في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين التي بدأت فجر الاثنين، وانتهت فجر اليوم الأربعاء بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.