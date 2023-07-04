وزير الخارجية الأردني: نتفق مع تركيا على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين وندعو إلى وقفه فورا (فيديو)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن بلاده وتركيا تتفقان على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين شمالي الضفة الغربية، وتدعوان إلى وقفه فورًا.

وأضاف الوزير الأردني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة رسمية يُجريها إلى العاصمة أنقرة، أن “العدوان على جنين تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع “الأردن وتركيا اتفقا على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين وعلى رفضه، باعتباره تأجيجًا وتصعيدًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونطالب بوقفه فورًا”.

كما دعا الصفدي إلى “تحرك دولي بشكل سريع وفاعل لوقف هذا العدوان”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، باستخدام مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية.

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن #الصفدي.. وزير الخارجية التركي هاكان #فيدان: #تركيا و #الأردن لديهما توافق تام بشأن القضية الفلسطينية ووضع الأماكن المقدسة خصوصا المسجد #الأقصى https://t.co/qSj18zyqYF pic.twitter.com/yCyZ1eQiKI — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 4, 2023

وأوضح الصفدي أن العلاقات الأردنية مع تركيا “مهمة وذات أثر إيجابي على المصالح المشتركة، وتنعكس على المنطقة برمتها”.

وقال “اتفقنا على (تأسيس) حوار سياسي بين البلدين بحيث ينعقد بشكل دوري ويعزز التعاون”. وتابع “نتفق مع تركيا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل الأزمة السورية والتقدم في ملف اللجوء”.

ووصل الصفدي إلى أنقرة أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأتراك.