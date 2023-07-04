هولندا تحيل متطرفا مزق نسخة من القرآن الكريم إلى المحاكمة (فيديو)

أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات إلى مجموعة أشخاص، بعدما مزق نسخة من المصحف أمام البرلمان، وشبّهه بكتاب هتلر “كفاحي”، حسب ما أعلن المدّعون العامّون، الثلاثاء.

ونفّذ إدفين فاخنزفلد (54 عامًا)، رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام، احتجاجه بمدينة لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان المدعون العامون قد أعلنوا، في إبريل/نيسان، بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي مقيم في ألمانيا، على خلفية الواقعة التي أثارت غضبًا في العالم الإسلامي.

وكتب المدعون العامون في تغريدة اليوم “هيئة الادّعاء العام قررت استدعاء المشتبه فيه”، وأضافوا “من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس (آب)”.

وأشار المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا التي تتهاون قوانينها مع انتقاد الأديان.

لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد “إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنًا بسبب دينهم أو معتقدهم تُعَد جريمة”.

وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9 آلاف يورو.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد مزق المصحف ثم داس على صفحات منه وهو يقول “القرآن كتاب فاشي. إنه سيّئ مثل (كفاحي). وأتباعه يعتنقون عقيدة هتلر نفسها”.

متطــرف هولندي يمزق نسخة من #المصحف_الشريف أمام البرلمان الهولندي في لاهاي ويٌدنسه أمام الكاميرات حيث يظهر في الفيديو عددا من أفراد الشرطة #هولندا " #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف " pic.twitter.com/BTHJGlEWCr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2023

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة التي تسببت أيضًا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول. وشارك مئات الأشخاص لاحقًا في مسيرة سلمية في لاهاي رفضًا للكراهية بحق المسلمين.

والشهر الماضي، أحرق رجل في ستوكهولم نسخة من المصحف أمام أكبر مساجد العاصمة السويدية.

وأثار منح السويد الإذن لذلك الفعل غضب العديد من المسلمين في أنحاء العالم، ودفع تركيا إلى عرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).