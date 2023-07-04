الأخبار|مصر

مصر.. أول تعليق من الجيش على حادث دهس “مدينتي”.. ولقطات توثق اللحظات الأولى للواقعة (فيديو)

العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية (وسائل التواصل)
4/7/2023-|آخر تحديث: 4/7/202311:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

في أول تعليق له على واقعة مقتل طبيبة دهسًا على يد ضابط جيش داخل أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، قال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، مساء الثلاثاء، إنه تم حبس المتهم وإحالته إلى المحكمة العسكرية.

وأضاف البيان “تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه. وتقرر حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

وتابع البيان “تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون. كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وبدأت الواقعة عندما قام الضابط بدهس الصيدلانية “بسمة علي حسنين” عمدًا بعد مشادة كلامية مع أسرتها.

ووفق رواية زوجها، فقد تصاعدت الأمور بعد أن صدم ابنه الأكبر (11 عامًا) إحدى السيارات بـ”سكوتر” أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فخرج الزوج ومعه أولاده الثلاثة وزوجته بسمة للبحث عن صاحب السيارة لتقديم الاعتذار له، فخرج الضابط من داخل فيلته، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف الزوج أنه حاول إنهاء الأمر والعودة إلى المنزل، لكن الموقف تطور سريعًا إلى مشادات وصراخ، ليركب الضابط سيارته ويدهس الأسرة، مما تسبب في مصرع الأم “بسمة” ودهس الأطفال الذين تعرضوا لإصابات بالغة، بينما أصيب الزوج حمدان بجروح وخدوش.

وتابع الزوج قائلًا إنهم كانوا “في حالة ذهول”، وإنهم غير مستوعبين حتى الآن سبب ما حدث.

وتداول شهود عيان مقاطع فيديو تُظهر قيام المتهم بقيادة سيارته ودهس أفراد الأسرة جميعًا عند مربع الفيلات رقم 19 في تجمّع “مدينتي” السكني.

وتصدّر وسم #حادث_مدينتي منصات التواصل في مصر، وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صفحة المتحدث العسكري المصري + مواقع التواصل