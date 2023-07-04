عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي يبلغ مستوى قياسيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوربي للّجوء، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد بلغ 996 ألفًا في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 6 أعوام.

وينحدر معظم طالبي اللجوء في أوربا من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا.

واحتُسب عدد الأوكرانيين الذين فرّوا من بلدهم بسبب الحرب الروسية في تعداد منفصل، حيث يعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوربي مع وضع حماية خاصة مؤقتة.

وقالت وكالة الاتحاد الأوربي للّجوء إن الأرقام مجتمعة تمارس “ضغطًا شديدًا على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول”.

وأظهر التقرير أن نحو 42 ألفًا من الأطفال والقصّر، الذين كانوا بمفردهم بدون آبائهم، كانوا ضمن طالبي اللجوء، وهو ما يُعَد أعلى عدد منذ عام 2016، حيث جاء نحو الثلثين منهم من أفغانستان أو سوريا.

ولم تتضمن إحصاءات 2022 نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، الذين لم يخضعوا لإجراءات طلب اللجوء المكثفة.

وشهد الاتحاد الأوربي ذروة في الهجرة غير النظامية عامَي 2015 و2016، حين وصل 2.5 مليون طالب لجوء إلى دول الاتحاد بينهم الكثير من السوريين.

وتشمل بيانات وكالة الاتحاد الأوربي للّجوء دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وهذه الدول الأربع أعضاء في منطقة شنغن إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوربي.

ونُشر التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوربي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة لديه.

وأشارت وكالة الاتحاد الأوربي للّجوء إلى أن أكثر خمس دول بالاتحاد تتلقى طلبات لجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.

وحصلت 39% من الطلبات على رد إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ عام 2017. وقدّم 71% من الطلبات رجال.