الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز السام على مستشفى بجنين ويصيب فلسطينيين بالاختناق (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام على مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، فأصابت قنابل الغاز عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جيش الاحتلال تعمد إطلاق قنابل الغاز السام اتجاه العائلات الموجودة في ساحة المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

وأفادت بالعثور على جثمان الشاب عدي إبراهيم خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، صباح اليوم في منطقة شارع حيفا في المدينة.





وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف لمنزل وسط مخيم جنين، أسفر عن استشهاد الشاب أبو الوفا وإصابة آخرين بجروح. كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

ونقلت وكالة “وفا” عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، وتدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وأرغمت قوات الاحتلال مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم عبر مكبرات الصوت، ولجأت العائلات إلى ساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

ولا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد.