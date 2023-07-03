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عشرات الشهداء والجرحى في أكبر عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين منذ 2002 (فيديو)

3/7/2023-|آخر تحديث: 3/7/202311:24 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وأصيب 27 آخرون من بينهم 7 في حالة خطرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء الشهداء، وهم:

1- سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر)- جنين.

2- حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر)- جنين.

3- أوس الحنون (رصاصة في الصدر)- جنين.

4- نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس)- جنين.

5- محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “استهدف مبنى يتخذه المقاومون من كتيبة جنين مقرا لهم”.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية تقوم “بتنفيذ سلسلة نشاطات عملياتية داخل جنين” ادعى أنها “تستهدف بنى تحتية إرهابية واعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة”.

وشارك في العدوان الإسرائيلي نحو ألف جندي وعشرات من الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية التي أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، في حين شرعت جرافات عسكرية ضخمة في تجريف مداخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، مما أسفر عن استشهاد الشاب أبو الوفا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، واقتحمته قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة.

وقطعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم وأخرى فرعية في محيطه، وهو ما أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإسعاف المصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية