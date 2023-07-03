عشرات الشهداء والجرحى في أكبر عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين منذ 2002 (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وأصيب 27 آخرون من بينهم 7 في حالة خطرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء الشهداء، وهم:

1- سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر)- جنين.

2- حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر)- جنين.

3- أوس الحنون (رصاصة في الصدر)- جنين.

4- نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس)- جنين.

5- محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

📹 متابعة صفا | جرافة عسكريّة تقوم بتجريف أحد الشوارع خلال اجتياح مدينة جِنين المستمرّ منذ ساعات pic.twitter.com/SSax2GHXBJ — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “استهدف مبنى يتخذه المقاومون من كتيبة جنين مقرا لهم”.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية تقوم “بتنفيذ سلسلة نشاطات عملياتية داخل جنين” ادعى أنها “تستهدف بنى تحتية إرهابية واعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة”.

📹 متابعة صفا | قوات الاحتلال تدفع بعدد من الدبابات في سهل مرج ابن عامر شمال مدينة جنين pic.twitter.com/9A8Tm88ikq — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

وشارك في العدوان الإسرائيلي نحو ألف جندي وعشرات من الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية التي أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، في حين شرعت جرافات عسكرية ضخمة في تجريف مداخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، مما أسفر عن استشهاد الشاب أبو الوفا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

شاهد | انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المباني في مخيم جنين. pic.twitter.com/SzSrFY4ubp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، واقتحمته قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة.

وقطعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

جرافات الاحتلال تدمّر مركبات المواطنين خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين pic.twitter.com/a8NXeTeDrd — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 2, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم وأخرى فرعية في محيطه، وهو ما أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإسعاف المصابين.