مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين والأردن يدعو إلى تحرك دولي فوري (فيديو)

أدانت مصر العدوان الإسرائيلي على جنين الذي أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين بعضهم بجروح خطيرة، كما دعا الأردن إلى تحرك دولي فوري لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية، محذّرًا من عواقب التصعيد.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية “أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة”.

وأكد البيان “رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون والشرعية الدولية”.

تغطية صحفية: "سيارات الإسعاف الفلسطينية تحاول الوصول للإصابات عبر المرور بين أزقة مخيم جنين الضيقة". pic.twitter.com/IXmsuaeGEM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023

وحذرت مصر “من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة لخفض التوتر في الأراضي المحتلة”.

وطالبت “الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليًّا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم”.

شاهد عيان: إصابة 3 شبان برصاص قناصة الاحتلال في حارة الدمج بجنين، حيث أصيب الشاب الأول فحاول الشاب الثاني إسعافه ليتم استهدافه ثم جاء الثالث لإسعافهما ليصيبه قناصة الاحتلال إلى جانبهم pic.twitter.com/vXkKqkIB6R — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 3, 2023

دعوة إلى تحرك دولي

من جانبه دعا الأردن إلى تحرك دولي فوري، لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، محذّرًا من عواقب التصعيد.

وأدان بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

تغطية صحفية: "المئات من جنود الاحتلال مع مجنزرات وطائرات يجتاحون مخيم جنين". pic.twitter.com/CvaVsVjJUo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023

وأفاد بأن الخارجية الأردنية حذرت من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأدانت قطر “بأشدّ العبارات تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى”، واعتبرته “حلقة جديدة من اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

وحذرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين.

وجددت الخارجية “موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.