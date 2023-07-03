كتيبة جنين تستهدف آليات إسرائيلية وتفشل محاولات الاحتلال للتقدم داخل المخيم (فيديو)

كشفت كتيبة جنين، أنها أفشلت عددا من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التقدم على أكثر من محور -خلال عدوانها على مخيم جنين اليوم- بعد استهدافها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس “ضمن عملية بأس جنين سرايا القدس -كتيبة جنين، مجاهدونا الأبطال يستهدفون قوات وآليات الاحتلال على محور الحواشين بصليات كثيفة من الرصاص”.

وأشارت الكتيبة في بيانها اليوم الاثنين، إلى أن وحدة الهندسة فجرت عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية مما أدى الى إعطابها وتصاعد سحب الدخان منها.





“سلوك إسرائيل يحدد الرد”

من جانبها قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسلوكه يحددان طبيعة رد المقاومة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة المشتركة التي تضم أجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية بغزة أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، تعقيبًا على العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنين منذ الفجر.

📸 متابعة صفا| مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/OIDuhPYXhW — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

وأكدت الفصائل أن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان على جنين، وأن “المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم”.

ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها إلى التكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، وطالبت الفلسطينيين بالضفة الغربية “بتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسا قاسية ردا على عدوانه”.

📹 متابعة صفا| لحظة تفجير المقاومين لعبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل مخيم جنين pic.twitter.com/nQuLLoLdiQ — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

وشنّت إسرائيل فجر اليوم الاثنين هجوما كبيرا على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، استشهد خلاله 5 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون، 7 منهم جروحهم خطيرة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين، إنهما تخوضان معارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.