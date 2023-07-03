دوي انفجارات عنيفة بأحياء شرقي الخرطوم مع تواصل المعارك في السودان (فيديو)

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، قصفا مدفعيا في قتال مستمر بين الطرفين، اندلع منتصف إبريل/نيسان الماضي، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن دوي انفجارات عنيفة سُمع بأحياء بري وغاردن سيتي شرقي الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع.

يأتي ذلك في حين دعا الجيش السوداني، اليوم الاثنين، المتطوعين الراغبين في القتال في صفوفه إلى التوجه إلى أقرب قيادة أو وحدة عسكرية لتجهيزهم.

استقبال المقاتلين

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية “إنفاذًا لنداء السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية”.

لا وساطة في الأفق

وتبسط قوات الدعم السريع سيطرتها على الأرض بمناطق من العاصمة، وتواجه اتهامات بنهب المنازل واحتلالها، في حين يركز الجيش على الضربات الجوية والمدفعية.

وكانت محادثات استضافتها جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية قد عُلقت، وانتقد الجيش محاولة وساطة من دول شرق إفريقيا متهما كينيا بالتحيز.

وعبّر البرهان ونائبه في مجلس السيادة بالسودان مالك عقار الأسبوع الماضي عن انفتاحهما على أي محاولات وساطة من جانب تركيا أو روسيا رغم عدم إعلان أي جهود رسمية في هذا الصدد.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال الذي نشب منتصف إبريل الماضي، ثم بارتكاب خروقات خلال سلسلة هُدن لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.