مدير المركز الإسلامي بستوكهولم: المسلمون لم يحصلوا بعد على صفة أقلية دينية في السويد (فيديو)

قال الشيخ محمود الخَلفي مدير المركز الاسلامي ومسجد ستوكهولم الكبير أن مسلمي السويد لم يحصلوا بعد على صفة “أقلية دينية كما حصل عليها معتنقي الديانة اليهودية منذ مئتي سنة”.

وأضاف الخَلفي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن مسلمي السويد مطالبون بتركيز العمل القانوني على هذه الجبهة والضغط السياسي على صناع القرا السويدي من أجل الاعتراف بهم كأقلية دينية يما يوازي حجمهم السكاني ي البلاد.

وتابع الخلفي قائلا إن هناك مداخل قانونية لتحقيق هذا المطلب لكن الأمر يحتاج إلى الكثير من الإرادة والعمل السياسي.

واعتبر مدير المركز الاسلامي ومسجد ستوكهولم الكبير أن هناك مطلب آخر يقتضي الكثير من العمل هو نشر فهم جديد لقانون حماية حرية التعبير بما يضمن حماية المقدسات الإسلامية وباقي مقدسات الديانات الأخرى.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المندّدة بواقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

واعتبر الاتحاد الأوربي أن حرق نسخة من القرآن الكريم، أو غيره من الكتب المقدسة، عملًا مهينًا واستفزازيًا بشكل واضح.

وشدد الاتحاد في بيان أن هذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد. وأدان الهجمات على البعثات الدبلوماسية الأوربية، مطالبا الجميع بالهدوء والتريث.

وكشف الشيخ الخلفي أن جريمة الاعتداء على المقدسات الإسلامية في السويد تحولت إلى ظاهرة متكررة خاصة خلال الأعياد الدينية. مؤكدا أن الإدانات الدولية ليست كافية وأن الأمر يحتاج لمواقف سياسية داخل السويد وخارجها حتى لا تتكرر هذه الجرائم مرة أخرى.