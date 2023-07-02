لم تره.. ابنة شهيد فلسطيني تحج عن والدها (فيديو)

حجّ الكثير من زوار بيت الله الحرام هذا العام نيابة عن ذويهم، ومنهم ابنة الشهيد الفلسطيني محمد خميس المصري.

وقالت لواحظ المصري من خان يونس في مقطع فيديو، صوره أحد الناشطين من مكة المكرمة إنها تحج هذه السنة عن والدها الذي لم تره.

وأضافت الشابة اليافعة أنها لم تر والدها إلا في الصور، إذ استشهد قبل ولادتها. وترحّمت على والدها الشهيد، معبّرة عن فرحها وتأثرها بأداء فريضة الحج عنه.

وقالت لواحظ إن الدموع غلبتها عند إقامة شعائر الحج، وإنها دعت لوالدها بالرحمة في عرفة وعند رمي الجمرات وفي كل خطوة.

وعبّرت ابنة الشهيد عن سعادتها العارمة بأداء الحج هذا العام، وقالت إنها لا تقوى على وصف شعورها.

وأدى 7 آلاف حاج فلسطيني الفريضة هذا العام، وبدأت منذ فجر أمس السبت قوافل حجاج فلسطين بالعودة إلى أرض الوطن.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن حجاج فلسطين أنهوا مناسك الحج بخير وسلامة، مشيرة إلى أن 4 حجاج من بعثة الحج الفلسطينية توفوا أثناء المناسك.

وانتهت أمس السبت 13 ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، وانتهت بذلك مناسك الحج، وتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل.

ووقف نحو مليوني مسلم بصعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم. ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للأعداد المعتادة من الحجاج منذ جائحة كورونا.