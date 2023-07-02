الجيش السوداني يقصف مواقع لقوات الدعم السريع في أم درمان

قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، صباح اليوم الأحد، مواقع لتمركز قوات الدعم السريع في المنطقة الصناعية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، في ظل استمرار القتال بين الجانبين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تصدت لغارة جوية نفذتها مقاتلة حربية تابعة للجيش السوداني في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وأمس السبت، كشف الجيش السوداني أنه ينفذ عملية نوعية في مدينة أم درمان، وقال “قواتنا العسكرية نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع) ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان”.

وقال الجيش في بيان “إنها معركة الحسم، وتتوالى العمليات العسكرية الخاصة لحسم التمرد الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعًا بشرية” حسب البيان.

ونشر الجيش السوداني فيديوهات على فيسبوك لقواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وقالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت، صباح اليوم الأحد، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة للجيش السوداني في منطقة (الكباشي) شمال منطقة بحري.

وذكرت في بيان على فيسبوك أن طيران الجيش قصف صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين، حسب ما قال البيان.