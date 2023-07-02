إطلاق نار جماعي يودي بحياة شخصين وإصابة آخرين في مدينة أمريكية (فيديو)

شهدت مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية حادث إطلاق نار جماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت السلطات الأمريكية إن طواقم طبية ورجال طوارئ والقائم بأعمال مفوض شرطة مدينة بالتيمور، حضروا إلى موقع إطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين قُتلا وأصيب 28 شخصا في الحادث.

وقال نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي إنهم وجدوا عددا من المصابين بجروح ناجمة عن إطلاق النار، كما عُثر على رجل قتيل في الموقع، بينما نُقل 9 مصابين إلى مستشفيات مجاورة، ونُقل 20 مصابا إلى مستشفيات في المنطقة.

وأشار إلى أن القتيل الآخر بالغ، إضافة إلى 3 جرحى في حالة حرجة، موضحا أن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه فيه ومعرفة دوافع إطلاق النار.

وتجمّع مئات الأشخاص في المنطقة لحضور حدث يسمى “يوم بروكلين”، وقال شاهد إنهم سمعوا إطلاق من 20 إلى 30 طلقة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أنه تم العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وبينهم 3 في حالة حرجة.

وقال رئيس بلدية بالتيمور (براندون سكوت) في مؤتمر صحفي “إنها مأساة كبيرة ما كان ينبغي أن تحدث. إنها تسلط الضوء مجددا على تداعيات الانتشار المفرط للأسلحة غير القانونية وضرورة التصدي لها”.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار في الأماكن العامة، ويُمثل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق، ويقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبيا مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.

وتُرتكب ثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة بأسلحة. وبحسب ما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ في مايو/أيار 2022، يمتلك الأمريكيون أسلحة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وهم مستمرون في شراء المزيد.