زيلينسكي أمام حشد في ليتوانيا: على يقين بأن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستجعل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أقوى في حال انضمامها إليه، وإنه على يقين بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف العسكري.

وأضاف زيلينسكي خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام حشد بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس حيث تُعقد قمة لزعماء الناتو حاليًّا “انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيجعلها أكثر أمانًا، وهي تستحق أن تكون عضوًا فيه”، وتابع “لا شك لديّ أن الناتو سيجعل أوكرانيا أكثر أمانًا، بالقدْر نفسه الذي ستجعل فيه أوكرانيا الحلف أكثر قوة”.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن قادة الناتو اتفقوا خلال قمتهم في فيلنيوس اليوم، على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين “تتوافر الشروط”.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين بعد المحادثات “لقد أوضحنا أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حين يتفق الحلفاء وتتوافر الشروط”.

وكان زيلينسكي قد كتب على تويتر في وقت سابق “يبدو أنه ليست هناك أي نيّة لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي، ولا لجعلها عضوًا في الحلف”.

وشدّد الرئيس الأوكراني على أن “التردد هو ضعف”، مشيرًا إلى أن “عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي”.

