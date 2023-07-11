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راح ضحيتها 8 آلاف مسلم.. البوسنة تحيي الذكرى 28 لمجزرة سربرنيتسا (فيديو)

دأبت السلطات البوسنية في 11 يوليو من كل عام على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين توصلت إلى هوياتهم (رويترز)
11/7/2023-|آخر تحديث: 11/7/202307:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أحيت البوسنة والهرسك، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ28 لمجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني مسلم على أيدي القوات الصربية في شرقي البلاد.

وشارك في الفعاليات التي جرت بمصنع قديم كان سابقًا قاعدة لقوات الأمم المتحدة أثناء الحرب، عضوا المجلس الرئاسي، البوسني دينيس بيسيروفيتش، والكرواتي زيلكو كومشيتش.

وفي كلمة خلال الفعالية، أكد العضو البوسني بمجلس الرئاسة بيسيروفيتش أهمية إطلاع العالم على الحقائق التي وقعت في سربرنيتسا قبل 28 عامًا.

وأشار إلى أن المحاكم الدولية والوطنية تَعُد ما جرى في سربرنيتسا “مجرزة”، لافتًا إلى اعتراف الأمم المتحدة بأخطائها خلال الحرب.

وحضر آلاف الأشخاص من مسلمي البوسنة مراسم دفن رفات 30 شخصًا من ضحايا الإبادة في سربرنيتسا، وأقيمت الصلاة في مركز “بوتوكاري” التذكاري عند مدخل المدينة في شرقي البوسنة. ومن المقرر دفن رفات الضحايا الثلاثين إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين الذين دُفنوا هناك في السنوات السابقة.

ودأبت السلطات البوسنية، في 11 يوليو/تموز من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين توصلت إلى هوياتهم، في مقبرة “بوتوكاري”.

وفي يوليو عام 1995، وقبل أشهر من انتهاء الحرب البوسنية، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من 8 آلاف رجل وفتى مسلم بعد استيلائها على مدينة سربرنيتسا، في جريمة عدّتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة “إبادة”.

صورة جوية لمقبرة ضحايا مجزرة سربرنيتسا

وبعد ذلك تم العثور على رفات غالبية الضحايا في مقابر جماعية بشرقي البوسنة، حيث نقل مرتكبو المجزرة الجثامين من الأماكن التي دُفنوا فيها لإخفاء الجريمة.

وحصدت حرب البوسنة أرواح أكثر من 100 ألف شخص، وأجبرت نحو نصف سكان البلاد، الذين كان تعدادهم قبل الحرب 4.5 ملايين، على الهروب من منازلهم.

المصدر : وكالات