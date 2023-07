خسائر بالملايين.. مقاطع توثق قوة الفيضانات التي ضربت ولايات أمريكية (شاهد)

وثقت مقاطع مصورة، بثها ناشطون عبر المنصات، الفيضانات القوية التي شهدتها ولايات أمريكية، من بينها نيويورك وتكساس وفيرجينيا، نتيجة الأمطار المستمرة، مما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات وخسائر بملايين الدولارات.

Holy Shit… what a disaster for Highland Falls NY pic.twitter.com/SL09clhZhB

وأظهر أحد المقاطع شاحنة تشق طريقها بين المياه التي غطت جزءًا كبيرًا من السيارة، في مخاطرة لا تقدر عليها الكثير من السيارات، وقد أُغلق العديد من الطرق بسبب وصول المياه فيها إلى مستويات عالية.

كما وثقت المقاطع العديد من الانهيارات الأرضية نتيجة التدفق الهائل للمياه، وهو ما أدى إلى تدمير عشرات السيارات وتضرر بعض المنازل والطرق.

Route 218 from cornwall to West point is gone pic.twitter.com/zdxMJAkQ7M

— NsfwWx ❄️ (@NsfwWx) July 10, 2023