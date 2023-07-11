خسائر بالملايين.. مقاطع توثق قوة الفيضانات التي ضربت ولايات أمريكية (شاهد)

وثقت مقاطع مصورة، بثها ناشطون عبر المنصات، الفيضانات القوية التي شهدتها ولايات أمريكية، من بينها نيويورك وتكساس وفيرجينيا، نتيجة الأمطار المستمرة، مما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات وخسائر بملايين الدولارات.

Holy Shit… what a disaster for Highland Falls NY pic.twitter.com/SL09clhZhB — NsfwWx ❄️ (@NsfwWx) July 10, 2023

وأظهر أحد المقاطع شاحنة تشق طريقها بين المياه التي غطت جزءًا كبيرًا من السيارة، في مخاطرة لا تقدر عليها الكثير من السيارات، وقد أُغلق العديد من الطرق بسبب وصول المياه فيها إلى مستويات عالية.

كما وثقت المقاطع العديد من الانهيارات الأرضية نتيجة التدفق الهائل للمياه، وهو ما أدى إلى تدمير عشرات السيارات وتضرر بعض المنازل والطرق.

Route 218 from cornwall to West point is gone pic.twitter.com/zdxMJAkQ7M — NsfwWx ❄️ (@NsfwWx) July 10, 2023

وحسب ما أفادت السلطات، فقد توفيت امرأة في بلدة هايلاندز بنيويورك، بعد أن جرفتها المياه أثناء إجلائها والديها من المنزل، حيث عُثر عليها ميتة في حين لم يُعثر على باقي أفراد الأسرة حتى الآن، كما لم تعلَن الحصيلة النهائية للضحايا حتى الآن وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت ولايات عديدة قد أعلنت حالة الطوارئ العامة، وأكدت تأهبها للتعامل مع الفيضانات والعواصف المستمرة التي خلّفت الكثير من الخسائر.