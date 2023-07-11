إيمان البحر درويش.. صورة صادمة لفنان مصري بارز تشعل حيرة وجدلا عبر المنصات

صدمت أمنية إيمان البحر درويش جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوالدها الفنان الشهير، وذلك بعد نحو عامين من اختفائه عن الأضواء إثر انتقادات وجهها إلى النظام في مصر.

ونشرت أمنية عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الاثنين، صورة لوالدها وهو طريح الفراش وقد تغيّرت ملامحه كليًّا وفقد الكثير من وزنه إثر تدهور حالته الصحية.

وكتبت ابنته تعليقًا على الصورة الصادمة “سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش”، وحظيت الصورة بتداول واسع، وتصدر هاشتاغ “إيمان البحر درويش” جميع منصات التواصل المصرية ومحرك بحث غوغل أيضًا.

وغاب الفنان المصري عن المشهد بعد مقاطع فيديوهات نشرها عبر حسابه الشخصي عام 2021، انتقد فيها تعامل السلطات المصرية مع أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وخلال مدة غيابه، توقّع العديد من الناشطين اعتقاله على خلفية انتقاده الحكومة، إلا أن درويش نفى الأمر في مقطع فيديو، ثم توقّف عن نشر المقاطع.

ولم تذكر أمنية في تعليقها على الصورة أي تفاصيل حول حالة والدة المرضية، لكن بعد انتشار فيديوهاته المعارضة، لمّحت بعض المواقع الصحفية المصرية إلى أنه نشرها إثر انتكاسة خطيرة من عملية جراحية دقيقة أجراها عام 2019.

وقد أكد ابنه “إسلام” آنذاك أن والده أجرى عملية جراحية، لكن حالته الصحية جيدة ويحتاج فقط إلى علاج طبيعي.

وهو ما أكده مقطع فيديو نشره إيمان البحر على صفحته في سبتمبر/ أيلول 2022، وظهر فيه الفنان بصحة جيدة موجهًا الشكر لمختص العلاج الطبيعي.

وقد اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الصيغة التي كتبتها أمنية تعليقًا على الصورة، مثيرة للجدل. ورأى بعضهم أنها تحمل ضمنيًّا غضبًا وانتقادًا بسبب هذا التدهور، خاصة أن أمنية قد ذكرت في العديد من منشورتها السابقة أن والدها من “المغضوب عليهم ولا يُعامل معاملة آدمية”.

وعلقت سمية الجنايني على الصورة قائلة إنه كان بصحة جيدة ويتحدث بحماسة ووطنية منذ أشهر، متسائلة عن ما حدث لإيمان طوال مدة غيابه.

وكتب المجلس الثوري المصري المعارض “في أي دولة وفي أي قانون وفي أي عُرف وفي أي دين يستحق إنسان مثل إيمان البحر درويش ما حدث له؟”.

في أي دولة وفي أي قانون وفي اي عرف وفي أي دين يستحق إنسان مثل #إيمان_البحر_درويش ما حدث له؟ pic.twitter.com/uLSme335mE — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) July 11, 2023

ورأى محمد سعد خير الله أنه بعد انتقاد إيمان للسلطات أُدخل الفنان “دائرة النسيان، إلى أن ظهر مؤخرًا بهذه الحالة الصحية الكارثية التي تشرح لنا بوضوح ما الذي تعرّض له”.

في المقابل انتقد محمد يسري نشر ابنة الفنان لهذه الصورة، واعتبر أنها “ظلمت والدها”، وذكر مواقف شخصية جمعته بإيمان البحر درويش.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من السلطات المصرية، ولكن بغض النظر عن الانتقادات والربط بين انتقاد إيمان للسلطة وحالته الصحية، عبّر العديد من رواد مواقع التواصل عن تعاطفهم مع الفنان وتمنوا له الشفاء العاجل.