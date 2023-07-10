نصفهم من التلاميذ.. 6 قتلى في هجوم على روضة أطفال جنوبي الصين

قتل 6 أشخاص اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في هجوم على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، فيما قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن من بين الضحايا معلم واثنين من الأهالي و3 تلاميذ.

وقالت الشرطة الصينية إن 6 أشخاص قُتلوا وأصيب واحد في هجوم على روضة أطفال بإقليم قوانغدونغ، يُشتبه بأن شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا نفذه اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الهجوم الذي وقع في المقاطعة الصينية كان طعنًا، وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به وذكرت أن اسمه “وو” وأنه من مقاطعة ليانجيانغ.

وقالت المتحدثة باسم حكومة المقاطعة إنه تم اعتقال مشتبه به، ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم.

وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، مما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس، في حين تحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة.

وكان الحادث، هو الأكثر تداولًا على منصة (ويبو) للتواصل الاجتماعي إذ حصد 130 مليون مشاهدة حتى الساعة 0420 بتوقيت غرينتش.