خبيرة بالشؤون الإفريقية: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية تقوم على التنسيق بين المبادرات الإقليمية (فيديو)

أوضحت خبيرة الشؤون الإفريقية، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، أن اجتماع منظمة (إيغاد) لبحث الأزمة في السودان، الذي سيعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، يقوم على إيجاد حلول عملية لمسألتي “وقف الحرب، وتسوية أوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار”.

وقالت أماني الطويل في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن المبادرة المصرية التي سيتم تقديمها في المؤتمر ستعمل على التنسيق بين المبادرات الإقليمية جميعها من خلال الدعوة لحوار شامل يضم الفرقاء السياسيين والعسكريين السودانيين إلى جانب القوى الإقليمية المعنية بالوضع في السودان.

وكانت مصر قد أعلنت عن استضافة قمة لدول الجوار السوداني، الخميس المقبل، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر في السودان، والحد من تداعياته الإقليمية.

وقالت أماني الطويل إن معضلة المبادرات الإقليمية السابقة أنها كانت تنطلق من منطلق “المصلحة الضيقة للبلدان المعنية”، مشددة أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اقتنعتا بضرورة تبني منظور شامل لحل الأزمة السودانية.

وأضافت أن “المنصة السعودية تقوم على أولوية المسألة العسكرية وضرورة وقف الحرب”، في حين أن “منصة أديس أبابا تركز على دور المكون المدني في رسم معالم المستقبل السياسي للسودان في ظل سيطرة العسكر”.

وتابعت أماني الطويل أن إثيوبيا وإفريقيا الوسطى مقربتان من الدعم السريع، في حين أن كينيا دولة تخوم وليست دولة جوار مباشر.

وشددت الخبيرة على أن الاستراتيجية المصرية تقوم على خلق آليات التقارب والتنسيق بين هذه المبادرات الخاصة جميعها، مضيفة أن القاهرة مستعدة للتعامل مع مكونات المشهد السياسي دون الخوض في مسألة “تسبيغ الشرعية” في إشارة لاستعدادها للتعامل مع قوات الدعم السريع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذّر في وقت سابق من أن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق مع استمرار الاشتباكات العنيفة في الخرطوم.

وفي بيانه أدان الأمين العام الغارة الجوية في أم درمان التي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا.

وندد الأمين العام بالعنف الواسع النطاق، وسقوط ضحايا في إقليم دارفور الغربي الذي شهد بعضًا من أسوأ المعارك في الصراع الجاري.

وأضاف أن هناك “تجاهلًا تامًا للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهو أمر خطير ومقلق”.