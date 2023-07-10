احتجز مدير الفرع.. لبناني يقتحم أحد البنوك في بيروت ويتمكّن من استرداد أمواله (فيديو)

اقتحم مواطن لبناني (بنك مصر ولبنان) في العاصمة بيروت صباح اليوم الاثنين، واحتجز مدير الفرع، مطالبًا بسحب أمواله المودعة فيه، مؤكدًا أنه لن يغادر المكان حتى يستردها، وهو ما تحقق في النهاية.

وقالت جمعية “صرخة المودعين” على صفحتها إن المواطن عمر الأعور اقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت “لتحرير أمواله”.

وقالت الجمعية اللبنانية التي تدافع عن حقوق المودعين، بعد أزمة المصارف، إن المودع لديه وديعة في البنك قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين

المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

“على جثتي”

وقال المواطن اللبناني وهو داخل البنك “أنا اليوم داخل بنك مصر ولبنان وأحمل مواد”. ولم يذكر طبيعة تلك المواد، لكنه قال إنه صاحب حق ولا يريد أن يؤذي أحدًا وإن هدفه هو أخذ أمواله.

وكشف عمر الأعور أنه احتجز مدير البنك، وقال إن المدير جالس قبالته وهو ممنوع من الخروج من غرفته ولن يسمح له بذلك مهما كلّف الأمر، مؤكدًا أنه لن يخرج من المصرف قبل أن يحصل على أمواله المودعة في البنك “ولو على جثته”، وفق تعبيره.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، أعلنت جمعية صرخة المودعين على صفحتها أن عمر الأعور تمكّن من تحرير وديعته من بنك مصر ولبنان.

خاص جمعية صرخة المودعين

الأفراج عن المودع عمر الأعور

بعد تحرير كامل وديعته 6500 دولار

ويقول الحياة للأقوياء وليست للضعفاء #جمعية_صرخة_المودعين ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم pic.twitter.com/zsEVDG4Ygw — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

احتجاجات المودعين

وشهد لبنان في وقت سابق احتجاجات مماثلة، قام بها مودعون يحتجون على عدم سحب أموالهم، كما تظاهر متقاعدون مدنيون وعسكريون وغيرهم، احتجاجًا على تدنّي الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة في المصارف.

وتتكرر اقتحامات المصارف بعد رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

#جمعية_صرخة_المودعين

تساند المودع عمر الأعور من أمام مخفر الباشورة

وتطالب القوى الامنية بالأفراج الفوري عنه

يذكر أن المودع عمر الأعور حرر كامل أمواله من بنك مصر ولبنان

ونحذر رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولبنان محمد الأترابي من أي أدعاء على المودع عمر الأعور سيكون البنك هدف… pic.twitter.com/4wYalYw2vn — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة الليرة، فضلًا عن شحّ الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

خاص جمعية صرخة المودعين المودع عمر الأعور يحصل على كامل وديعته 6500 دولار وهو الآن في مخفر الباشورة

نطلب من المودعين مساندته أمام المخفر pic.twitter.com/mLmuvb8Rbz — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

وتتولى حكومة لتصريف الأعمال بصلاحيات محدودة إدارة الحكم في لبنان منذ أكثر من عام.

وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمرّ بـ“لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، كما حذّر من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في “أزمة لا نهاية لها”.