إسرائيليون يقتحمون مبنى الكنيست احتجاجا على مشروع نتنياهو لـ”إصلاح القضاء” (فيديو)

اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست الإسرائيلي بالقدس المحتلة، مساء اليوم الاثنين، محاولين منع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.

وأظهر مقطع فيديو، بثته قناة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرّون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسية للمبنى، في محاولة لمنع النواب من دخول قاعة البرلمان.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في تصريحات للقناة “أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب بعرقلة الجلسة العامة للكنيست، وطردوهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني”.

ويطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون “الحد من المعقولية” للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت إلى 3 قراءات ليصبح قانونًا نافدًا)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنظيم مظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مدى معقولية قرارات الحكومة.

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد نتنياهو أنه يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

ويؤثّر هذا النص خصوصًا على تعيين الوزراء، ففي يناير/كانون الثاني، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بالتهرب الضريبي.

وتحاول حكومة نتنياهو، التي شُكّلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع “الإصلاح القضائي” الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.

وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية هي من بين الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، إذ يواصل عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ يناير الماضي النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت، للتعبير عن رفضهم التعديل المقترح.