مشاهد توثق نهب متجر شهير في باريس خلال الاحتجاجات.. والحكومة تتدخل لتعويض المتضررين (فيديو)

وثّقت مقاطع مصورة محاولة محتجين اقتحام أحد فروع شركة ملابس رياضية شهيرة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال الفوضى التي عمت بعد مقتل الشاب نائل -الفرنسي من أصول جزائرية- على أيدي أحد أفراد الشرطة، الثلاثاء الماضي.

وتمكّن محتجون من إسقاط أحد أجزاء الواجهة الزجاجية للمتجر ونهب بعض محتوياته قبل وصول الشرطة في وقت لاحق.

وتعرّض المتجر لعمليات إتلاف كبيرة وثّقتها الكاميرات، صباح أمس الجمعة، إذ بدأت عمليات إزالة الزجاج المتناثر وفحص محتويات المتجر الداخلية.

#Emeutes au cœur de Paris : la police est enfin sur place après 20 minutes de chaos (cette zone dispose de dizaines de caméras de vidéosurveillance), les sauvageons ont pu piller une partie de la boutique. Deux ou trois interpellations seulement sur des dizaines de voleurs. pic.twitter.com/biBFN2C5xX — Yeremia ⓩ (@yeahremia) June 29, 2023

ولم تتوقف عمليات النهب على هذا المتجر فقط، بل طالت العديد من المتاجر الشهيرة والمحلية، وأبدى رواد المنصات مخاوفهم من استمرار هذه العمليات.

#Emeutes le magasin @Nike du Forum des Halles à @Paris ce matin après le pillage de la nuit dernière. #Nahel pic.twitter.com/B6HPLMDB6U — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) June 30, 2023

Plusieurs magasins de la rue des lumières à #Montreuil ont été saccagés comme ce salon de coiffure #emeutes #Nahel pic.twitter.com/T5inRWJkXh — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) June 30, 2023

ومع توسّع دائرة الاحتجاجات العنيفة في فرنسا إلى مناطق مختلفة، بدأ هذا الوضع يلقي بظلاله على القطاعات الاقتصادية المربحة خاصة السياحة في هذا البلد الذي يجذب عشرات الملايين من السياح سنويا، وظهرت المؤشرات الأولى بإلغاء حجوزات.

وقال تييري ماركس -رئيس جمعية أصحاب الفنادق والمطاعم- إن “الخدمات الفندقية شهدت موجة من إلغاء الحجوزات في جميع المناطق المتضررة جراء التخريب والصدامات”.

وأضاف أنه تلقى رسائل يومية من أصحاب المؤسسات التي تعرضت “لهجمات ونهب وتخريب، بما في ذلك بعض المطاعم والمقاهي”.





وردًا على هذا الوضع الجديد، أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قررت دعم رجال الأعمال والمؤسسات المتضررة من خلال تقديم التعويضات اللازمة على وجه السرعة، وذلك عقب لقائه مع ممثلين عن أصحاب المتاجر التجارية والقطاعات التي تضررت جراء الاحتجاجات.

قال لومير إن حزمة من الآليات الداعمة لأصحاب المحلات اعتُمدت عبر تأجيل سداد الضرائب السنوية وحث البنوك على تسهيل القروض والفوائد على جميع المحلات والشركات المتضررة من الاحتجاجات.

وأعلنت الداخلية الفرنسية اعتقال 1311 شخصًا في أرجاء البلاد، في وقت سابق اليوم السبت، مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر مقتل فتى برصاص شرطي.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن “79 شرطيًا ودركيًا أصيبوا بجروح” خلال أعمال الشغب.

وأضافت أن النيران أُضرمت في حوالي 1350 سيارة، وأُحرق أو خُرّب 234 مبنى، وأُحصي 2560 حريقًا في الطرق العامة.