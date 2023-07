دراسة تكشف انتشار مرض السكري عالميا بمعدلات غير مسبوقة.. ما الأسباب؟ (فيديو)

حذر باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم خلال الأعوام الثلاثين المقبلة إذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون في الجامعة، أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري. وتوقعت أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.

وقال الباحثون إن غالبية الحالات مصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو النوع المرتبط بالسمنة وتمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

وفي هذا النوع من السكري، ينتج البنكرياس كمية طبيعية من الإنسولين وربما أيضًا أكثر من المعتاد، ولكنها لا تكون كافية للجسم أو تكون هناك مقاومة من قبل الخلايا للإنسولين فلا يعود قادرًا على التأثير فيها وبالتالي إدخال الغلوكوز من الدم إليها. ويؤدي هذا إلى تجمع الغلوكوز في الدم وارتفاع مستوياته.

