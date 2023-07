بينهم أطفال.. 25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة غربي الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة الصحافة الفرنسية “كان في الحافلة 30 إلى 35 شخصًا. لقي 25 شخصًا حتفهم وأصيب 8 آخرون”.

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه بعيد منتصف الليل عندما ارتطمت بعمود وانقلبت، مما تسبب في اشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضحه الشرطي.

وقال ضابط آخر في الشرطة لوسائل الإعلام إن بين القتلى 3 أطفال.

ونُقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كيلومتر شرق بومباي عاصمة الهند الاقتصادية. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وقال مفوض الشرطة سونيل كاداسانه في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام المحلية “نعطي الأولوية الآن لتحديد هوية الجثث وتسليمها إلى عائلاتها”.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام في مرحلة أولى النيران مندلعة في الحافلة ثم بقايا المركبة المتفحمة على الطرق السريع.

Maharashtra News – 25 people charred to death after bus catches fire in Buldhana. pic.twitter.com/qoCol3CMex

— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 1, 2023