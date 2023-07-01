الحادث الأسوأ منذ سنوات.. مصرع العشرات في تصادم مروع غربي كينيا (فيديو)

لقي 49 شخصًا على الأقل حتفهم بحادث مروري وقع في غرب كينيا مساء أمس الجمعة، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة.

ووقع الحادث الذي يعدّ من أسوأ الحوادث في كينيا عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها فاصطدمت بمركبات أخرى في طريق مكتظ، على ما أفادت به الشرطة المحلية.

وقال وزير النقل كيبشوميا موركومين لصحفيين عند تفقده موقع الحادث على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو “للأسف قتل 49 شخصًا في الحادث هنا في لوندياني”.

وقال عبدي حسن مفوض الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي “استؤنفت عمليات البحث ونريد إخراج جثتين لا تزالان عالقتين في الحطام. ولا نعرف ما إذا كان ثمة جثث أخرى”.

وأضاف أن أكثر من 30 شخصًا أصيبوا بجروح بعدما اصطدمت الشاحنة بسيارات وحافلات صغيرة ودراجات نارية وأكشاك في السوق.

وكانت السلطات قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا، ولم يعرف مصير سائق الشاحنة على الفور.

وفي تغريدة، قدم الرئيس الكيني وليام روتو تعازيه إلى عائلات الضحايا. وكتب “من المفجع أن نرى بين القتلى شبابًا كان أمامهم مستقبل زاهر وتجارًا كانوا يقومون بنشاطهم اليومي”.

“قلبي محطّم”

وقال إريك موتاي حاكم ولاية كريشو في منشور على فيسبوك “قلبي محطم”. وأضاف “قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت للتو أحباءها”، مشددًا على أنها “لحظة قاتمة لأبناء منطقة كيريشو” الجبلية المعروفة بمزارع الشاي الكبيرة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش) على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو في غرب البلاد ويشهد حركة نشطة جدًّا.

وأوضح قائد الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي، توم مبويا أوديرو أن سائق الشاحنة المتجهة إلى كوريشو “فقد السيطرة عليها واصطدم بثماني مركبات وعدة دراجات نارية وبأشخاص كانوا على جانب الطريق”.

وكان الصليب الأحمر الكيني الذي أرسل سيارات إسعاف ومسعفين إلى مكان الحادث، قد أفاد خلال الليل بأن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات الإنقاذ.

وأوردت محطات تلفزيونية عدة لقطات لسيارات لحقت بها أضرار جسيمة. وتفيد الهيئة الوطنية للنقل والسلامة أن 4690 شخصا قتلوا بحوادث مرورية العام الماضي في كينيا.

وتشهد طرق إفريقيا الكثير من الحوادث. وأدى حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة إلى مقتل 20 شخصا في يناير/ كانون الثاني في السنغال بعد أسبوع من مقتل 40 شخصًا في حادث آخر.