مسؤولة سابقة في البيت الأبيض: واشنطن ارتكبت أكثر من خطأ بحق السودان والسودانيين (فيديو)

قالت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، ضابطة الاتصال بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة السودانية سابقًا، جانيت ماك إليغوت، إن “الإدارة الأمريكية ارتكبت أكثر من خطأ بحق السودان والسودانيين بدل مكافئتهم”.

وأضافت جانيت في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الإدارة الأمريكية الحالية معنية بتقديم مزيد من المساعدات للسودانيين بهدف بناء بلدهم وإعمار عاصمتهم لتيسير عودة النازحين واللاجئين.

وتابعت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، أن السودان كان خاضعًا للكثير من العقوبات السياسية والاقتصادية لعقود خلت، مؤكدة أن السودان كان وما زال بإمكانه أن “يلعب أكثر من دور في المنطقة من خلال الربط بين الدول العربية والأفريقية”.

وقالت جانيت إن أي عقوبات جديدة تفرض على الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع لن تفضي لنتائج تذكر، مؤكدة أن هناك دائمًا فرصة لتحقيق هدنة قابلة للتنفيذ وفق شروط ملزمة إلى جانب وجود آليات المراقبة للوقوف على الطرف الذي تسبب في فشل الهدن التسع السابقة.

قوات الدعم السريع تنشر مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على مخازن أسلحة في معسكر اليرموك في الخرطوم واستمرار اشتعال النيران في بعض المستودعات بالمعسكر.#الجزيرة_مباشر | #السودان pic.twitter.com/spIS0Cp909 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2023

إلى ذلك، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرُه السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمواصلة تعاونهما لإنهاء القتال في السودان.

وقال بلينكن إن بلاده تواصل ضغطها لإسكات البنادق في السودان ووصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، فيما قال وزير الخارجية السعودي إن هناك بوادر إيجابية للمحادثات بين الأطراف المتصارعة في السودان للوصول إلى هدنة أخرى.

وأوضحت جانيت ماك إليغوت أنه يمكن التعويل على الدور السعودي في تحقيق احترام الطرفين لوقف إطلاق النار والعودة لمائدة المفاوضات عبر منبر جدة، مشددة على أن المطلوب ليس “وقف إطلاق النار وإنما التأسيس لضمانات حقيقية لعودة السلام للسودان”.

مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر يحملون الدعم السريع المسؤولية عن تفاقم أزمة الوقود

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وكانت اشتباكات عنيفة قد تجددت بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في الخرطوم باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة مع تحليق مكثف لطيران عسكري، مما أدى إلى نشوب حرائق في مستودعات للنفط.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت في مستودعات النفط ومصنع اليرموك للذخائر في منطقة الشجرة جنوبي العاصمة. في حين تضاربت التصريحات بشأن سيطرة قوات الجيش أو قوات الدعم السريع على مصنع اليرموك.