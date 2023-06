دخان الحرائق في كندا يخنق مدينة نيويورك والتلوث يعطّل حياة ملايين الأمريكيين (فيديو)

غطّى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا، مدينة نيويورك، ما دفع مدنًا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء، وآلاف من الأشخاص إلى إخلاء منازلهم في كندا.

وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم، وأحرقت نحو 3.8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا، وقد وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وغطّى شمال شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس، هواءٌ ملوّث بدخان الحرائق المندلعة في كندا، وهو ما أثار مخاوف على صحة عشرات الملايين من الأمريكيين المقيمين في المنطقة.





وتمتدّ هذه الحلقة النادرة من تلوّث الهواء من إلينوي في الشمال إلى كارولاينا الجنوبية، كما تُسبّب قلقًا خاصًّا على صحّة الضعفاء، من الأطفال والمسنّين ومن يعانون مشاكل في القلب أو الجهاز التنفّسي.

نيويورك.. من الأحمر إلى الأرجواني

وتصدّرت صور مؤثرة لنيويورك وقد غمرها ضوء برتقالي، الصفحات الأولى من الصحف، ورفعت حالة التأهّب بشأن جودة الهواء من “الأحمر” إلى “الأرجواني”.

ويوصف هذا المستوى من التلوث بأنه “ضار جدًّا بالصحة”، وفقًا المقياس المستخدم من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.

تحذيرات من التلوث

وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن أكثر من 100 مليون شخص من أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة إلى شيكاغو غربًا وإلى أتلانتا جنوبًا، تلقوا تحذيرات من التلوث بعد وصول دخان الحرائق من كندا.

وغطّت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وغلّف الضباب الدخاني تمثال الحرية وسماء مانهاتن، وتم تأجيل أحداث رياضية، وطُلب من سكان نيويورك الحد من النشاطات الخارجية، وعلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة.

وأدت سحب الدخان إلى تأخير رحلات جوية، وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها خفضت الرحلات الجوية من مطارات مدينة نيويورك وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

#Wildfire smoke is impacting large portions of the Eastern United States. Stay up-to-date with air quality in your area: https://t.co/JqNDYaMFZT Here’s what you can do to protect yourself when smoke is in the air ⬇️ pic.twitter.com/tSika8unkw — U.S. EPA (@EPA) June 7, 2023

أسوأ مؤشر لجودة الهواء

وأفاد موقع “آي كيو-إير.كوم” الذي يتتبع نوعية الهواء في كل أنحاء العالم، بأن نيويورك -المعروفة عادة بصفاء سمائها- سجلت أسوأ مؤشر لجودة الهواء مقارنة بالمدن الرئيسية في العالم.

وقال هيو هيل (43 عامًا) وهو محام إن حلقه كان يؤلمه بسبب الدخان الضار الذي شبه رائحته برائحة احتراق الخشب، ومثل العديد من سكان نيويورك، اختار تغطية وجهه أثناء التنزه مع كلبه في سنترال بارك الذي يعتبر الرئة الخضراء لمانهاتن.

Large amounts of smoke have been pouring into the eastern U.S. from fires in Quebec. The wildfire smoke is degrading the quality of surface-level air that tens of millions of people breathe. Several NASA satellites are collecting data on the plumes: https://t.co/r2NhDht0Cq pic.twitter.com/kT7UUrZu7z — NASA (@NASA) June 8, 2023

وأوضح العالم في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن نيويورك حطّمت أعلى مستوياتها السابقة في مؤشر جودة الهواء التي سجّلتها قبل 21 عامًا، وتحدثت حاكمة ولاية نيويورك عن “أزمة طارئة” قد تستمر أيامًا.

وفي واشنطن، حذّرت السلطات من أن نوعية الهواء “غير صحية للمصابين بأمراض القلب أو الرئة والمسنين والأطفال والمراهقين”، وألغت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة.

At our @UN Headquarters in New York, we can feel the deteriorating air quality as smoke from the wildfires in Canada moves south. With global temperatures on the rise, the need to urgently reduce wildfire risk is critical. We must make peace with nature. We cannot give up. pic.twitter.com/pm8HkNBwRN — António Guterres (@antonioguterres) June 7, 2023

تحذيرات من أزمة المناخ

وحذّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من خطر الظواهر الجوية القاسية بما فيها موجات الحر والجفاف التي غالبًا ما تتسبب في اندلاع حرائق الغابات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الوضع كان “مثالًا مقلقًا للطرق التي تؤثر بها أزمة المناخ في حياتنا”، وقال ناشطون “الأزمة المناخية هي هنا والآن، وقد تسبّبت في تلوث خطير في الهواء يهدّد صحة ملايين الأمريكيين”.

Wildfire smoke continues to impact large portions of the Eastern United States. Smoke levels can change rapidly during the day, so remember to check #AirQuality conditions often at https://t.co/HuX2xmaFNO or use the @AirNow app. pic.twitter.com/UyGzRxFOY1 — U.S. EPA (@EPA) June 8, 2023

ويؤدّي الاحتباس الحراري إلى تفاقم مخاطر اندلاع الحرائق وحدّتها، وتمثّل الزيادة في درجة الحرارة وتضاعف موجات الحر وانخفاض هطل الأمطار في بعض الأماكن، مزيجًا مثاليًّا لاندلاع الحرائق.

ونشر الأمين العام للأمم المتحدة صورة عبر تويتر للمشهد الملبّد من مقرّ المنظمة في نيويورك، وقال “نحن بحاجة إلى تحقيق السلام مع الطبيعة” مشدّدًا على “الحاجة إلى الحدّ بشكل عاجل من مخاطر اندلاع الحرائق”.