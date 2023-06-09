خلال فرح شعبي.. فرقة مصرية تعزف السلام الوطني تكريما للجندي محمد صلاح (شاهد)

تحول الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية معبر العوجة الحدودي والذي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين إلي “بطل شعبي” في نظر الكثيرين، بالرغم من منع السلطات المصرية إقامة جنازة له ودفنه بحضور عدد محدود من أسرته.

وعزفت فرقة موسيقية شعبية السلام الوطني تحية للجندي محمد صلاح في أحد الأفراح بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

بالمزمار الصعيدي.. فرقة موسيقية تعزف "النشيد الوطني المصري" إهداء لروح الجندي #محمد_صلاح في حفل زفاف بسوهاج#الجزيرة_مباشر | #مصر pic.twitter.com/G7IaUHJdqJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023

وتداولت منصات مصرية الفيديو، حيث قامت الفرقة بشكل عفوي أثناء تحيتها لأهالي القرية، في توجيه تحية لصلاح، وهَمت الفرقة بالوقوف وقالت “سلام للشهيد البطل محمد صلاح”، وقامت بعزف النشيد الوطني “بلادي بلادي بلادي، لكِ حبي وفؤادي”.

وتصدرت واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع برصاص الشرطي المصري محمد صلاح عند معبر العوجة الحدودي، منصات التواصل العربية، وسط احتفاء شعبي واسع رغم تضارب الروايات الرسمية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن الواقعة.

وقبل يومين، ظهر شقيق الجندي محمد صلاح للمرة الأولى منذ عملية العوجة، ناعيًا أخاه مضيفًا أنه “تم دفن جثمان الشهيد البطل محمد صلاح في مسقط رأسه. والجنازة كانت مقتصرة على أهله والمقربين من الشهيد، وتنفيذًا لوصية الشهيد أن لا يقام له عزاء”.

ويُعَد ذلك أول تأكيد من عائلة الجندي للمعلومات المتداولة عنه بعدما كشفت تل أبيب الاثنين الماضي هويته وصوره معلنة تسليم جثمانه إلى القاهرة، دون أي تعليق رسمي من الجانب المصري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صلاح (22 عامًا) دُفن في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية شمالي مصر، وكان يقيم مع أسرته في منطقة عين شمس شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن محمد لم يكمل تعليمه، ولم يكن له أي نشاط سياسي من قريب أو من بعيد، وكان يعول أسرته مع أخيه الأكبر محمود بعد وفاة والدهما صلاح في حادث سير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن صلاح جُنّد في الجيش المصري في يونيو/حزيران 2022 وعمل شرطيًّا على الحدود مع إسرائيل، وأنه عانى صعوبات نفسية بعد وفاة زميله في الوحدة، وأشارت إلى أن صلاح ربما نفّذ العملية تضامنًا مع فلسطين كما تدل عليه منشوراته في حسابه على فيسبوك.

وصارت عملية محمد صلاح التي هزت الأوساط العربية والإسرائيلية، حديث المنصات وكان لها صدى مميز في فلسطين على وجه الخصوص، حيث أقيم له بيت عزاء في جنين وجنازة رمزية برام الله في الضفة الغربية المحتلة.

عدد من أهالي مدينة رام الله في الضفة الغربية بفلـ ــسطين المحـ ـتلة يقيمون جنازة رمزية للمجند المصري الشهيد #محمد_صلاح عصر اليوم في دوار المنارة pic.twitter.com/fLjUSGwpPk — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 6, 2023