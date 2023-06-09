بوتين يؤكد شن أوكرانيا هجوما مضادا ويكشف موعد نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من “تحقيق أهدافها”.

وقال بوتين، في فيديو بثه على تليغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام، “يمكننا أن نؤكد تمامًا أن هذا الهجوم بدأ”، مضيفًا أن “القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة، لكنها ما زالت تمتلك قدرات هجومية”.

ويعتقد العديد من المراقبين أنّ “الهجوم الأوكراني المضاد بدأ”، وبينهم محلّلو المعهد الأمريكي لدراسات الحرب، الذين يقولون إنّه ليس من المتوقع حدوث “عملية كبيرة واحدة”، ولكن عددًا من العمليات المنسّقة، كما يجري حاليًا.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن المحلّل الأميركي مايكل كوفمان قوله “بالنظر إلى استخدام المعدّات الغربية، يبدو أنّ الهجوم الأوكراني قائم”.

ومنذ أسابيع، تستعدّ كييف لهجومها بعناية عبر مضاعفة الإجراءات المبتكرة لتشكيل ساحة المعركة، وذلك عبر إرسال طائرات مسيّرة إلى موسكو، وتنفيذ هجمات نوعية على الأراضي الروسية، وتعزيز عمليات الاستطلاع لاختبار دفاعات الخصم.

وقال ضابط فرنسي كبير، الأربعاء الماضي، معلّقًا على الإجراءات التحضيرية الأوكرانية التي أكد أنّها جزء من الهجوم، إنّ “الضغط قوي للغاية على الأوكرانيين، وقد نكون عند نقطة تحوّل في الحرب”.

وأضاف “لديّ شعور بأنّهم سيلعبون أوراقهم كلها. إذا نجح الأمر سيتفاوضون من موقع قوة، وإذا لم ينجح الأمر، سيتم إجراء مفاوضات في ظل ظروف أقل ملاءمة، والأوكرانيون يعرفون ذلك جيدًا”.

وكان المؤرّخ العسكري الفرنسي ميشال غويا قد أكد للوكالة الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الجبهة في منطقة زابوريجيا حيث يقول الروس إنّهم صدّوا هجومًا “محصّنة إلى حدّ كبير، ولكن بشكل أقل كثافة من منطقة دونيتشك”.

الرد السريع

وردًا على هذه الاستعدادات الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروسيا في يوليو/تموز.

وقال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي لوكاشنكو في سوتشي (جنوب غرب روسيا) “كما تعلمون، سيتم في 7 أو 8 يوليو/تموز نقل المنشآت التي تستقبل الأسلحة النووية، وسنتخذ فورًا الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضيكم”.

وأضاف الرئيس الروسي خلال هذه الجلسة التي نُقل جزء منها مباشرة على التلفزيون الروسي “كل شيء يتم بحسب الخطة”.

وعليه، من المقرر أن يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها يوما 11 و12 يوليو/تموز في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا التي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وكان بوتين أعلن في 25 مارس/آذار أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوربي، ما أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول الغربية، علمًا بأن بوتين لوّح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بإمكانية استخدام السلاح النووي.

ويمكن لهذه الأسلحة “التكتيكية” أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية “الاستراتيجية”.

وبداية من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية تكتيكية.