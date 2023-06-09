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العين الإماراتي يعلن ضم لاعب إسرائيلي

نادي العين الإماراتي يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي لشراء أحد لاعبيه (منصات التواصل)
9/6/2023

أعلن نادي العين الإماراتي توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي لانتقال لاعبه عمير أتزيلي إلى صفوف العين.

وحسب موقع (i24) الإسرائيلي، سيدفع نادي العين الشرط الجزائي لأتزيلي والمقدر بمليوني يورو، كما سيحصل أتزيلي على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو، وهو العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من خطوات التطبيع الرياضي آخرها في فبراير/شباط 2021، بعدما أبرم نادي العين اتفاقية تعاون مشتركة مع نادي مكابي حيفا، وصفها بـ”التاريخية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وقّعت الإمارات في العاصمة أبو ظبي اتفاقية تقضي ببيع 50% من أسهم فريق “بيتار القدس” إلى رجل الأعمال الإماراتي الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، لكن تقارير أشارت في وقت لاحق إلى تعثر الصفقة.

وجاء ذلك رغم ارتباط اسم فريق بيتار يروشاليم بالعنصرية وكراهية العرب، إذ أقدمت جماهيره على رفع عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعارض انضمام أي لاعب عربي للفريق، كما عارضت الصفقة الإماراتية.

ومنذ تطبيع العلاقات، وقّعت كل من الإمارات والبحرين مجموعة من الصفقات مع إسرائيل في السياحة والطيران والخدمات المالية.

وندّد الفلسطينيون بالاتفاقات لأنها تخالف سياسة جامعة الدول العربية التي أكدت لأعوام ضرورة عدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى الوصول إلى السلام مع الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية