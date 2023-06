“أنا بريء”.. ترمب يواجه 7 تهم جديدة وجمهوريون يعدّونه “يوما حزينا” لأمريكا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أن القضاء الفدرالي وجّه له تهمًا، بسبب تعامله مع وثائق سرية في البيت الأبيض، في مأزق جديد للرئيس السابق الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وكتب ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) أن “إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميي بأنني متهم رسميًا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية” في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر البيت الأبيض.

وقال الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) منزله في فلوريدا الصيف الماضي بحثًا عن الوثائق، أنه استدعي للمثول الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في ميامي.

وقال محامي ترمب، إن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء وأنه يواجه 7 تهما، خصوصًا بموجب قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمّنة.

وقال ترمب الذي أصبح الآن أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه القضاء الفدرالي تهمًا، ملاحق أيضًا بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والحنث باليمين.

وكان ترمب اتهم رسميًا في مارس/ آذار بعدد من عمليات الاحتيال من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالًا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت صديقته.

ودافع ترمب -الذي ترشح لانتخابات 2024 ويتقدم حاليًا بفارق كبير عن المتنافسين الآخرين لكسب ترشيح الحزب الجمهوري- باستمرار عن نفسه من تهمة الاختلاس ويعتبر أنه ضحية “اضطهاد سياسي”.

Today is indeed a dark day for the United States of America. It is unconscionable for a President to indict the leading candidate opposing him. Joe Biden kept classified documents for decades. I, and every American who believes in the rule of law, stand with President Trump… — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) June 9, 2023

“أنا برئ”

وقال ترمب في تسجيل فيديو نشر على تويتر مساء الخميس “أنا بريء ولم أرتكب أي خطأ”، وأدان ما قال إنه “تدخل انتخابي على أعلى مستوى”.

ووجه ترمب رسالة مسجلة وقال “أنا رجل بريء، وسنثبت ذلك مرة أخرى، سبع سنوات من إثبات ذلك وها نحن هنا مرة أخرى، هذا ظلم كبير، لكن هكذا هو الحال، أريد فقط أن أشكر الجميع”.

وقال “نحن نفعل شيئًا مميزًا جدًا لبلدنا، ونضع أمريكا في المقام الأول، وأنا أضع أمريكا دائمًا في المقام الأول، ولهذا السبب وضعونا في هذا الموقف، وللأسف هذا لم يعد ذلك صالحًا لأنهم قاموا بمثل هذا العمل السيئ”.

“يوم حزين لأمريكا”

ورصّ برلمانيون جمهوريون على الفور الصفوف حول ترمب، وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي “أقف مثل كل الأمريكيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترمب”

ورأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أن اتهام ترمب هو “يوم حزين لأمريكا” بينما قال الملياردير إيلون ماسك -دون أن يكون حاسما في موقفه- “يبدو أن هناك اهتمامًا بمقاضاة ترمب أكثر من السياسيين الآخرين”.

أمّا الديموقراطيون فقد رحبّوا بالنبأ وحذروا من خطاب دونالد ترمب، وقال النائب آدم شيف إن ترمب “سيحاول استخدام هذا الاتهام أداة لتحقيق مكاسب سياسية لأن الفوز بالرئاسة قد يكون طريقته الوحيدة لتجنب عقوبة السجن”.

وفي الولايات المتحدة، لا يمنع توجيه الاتهام رسميًا إلى أي شخص وحتى صدور حكم عليه لارتكابه جنحة أو جريمة، أن يترشح أو يُنتخب أو يشغل منصبًا رسميًا.

Kevin McCarthy is threatening to use Congress to interfere in the federal prosecution of Donald Trump. I will be doing everything I can in the Judiciary Committee to resist that. Trump has plenty of criminal defense lawyers. That’s not the job of Congress. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 9, 2023

“وثائق سرية”

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2021، عندما غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب البيت الأبيض ليستقر في منزله الفاخر في مارالاغو، نقل معه صناديق كاملة من الملفات.

وقد نقل هذه الوثائق على الرغم من أن قانونًا صدر في 1978 يلزم كل رئيس أمريكي بإرسال كل الرسائل الإلكترونية والخطية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وبعد عام وطلبات متكررة، وافق على إعادة 15 صندوقًا تحوي أكثر من مئتي مستند سري، وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أية وثيقة أخرى.

Trump’s apparent indictment on multiple charges arising from his retention of classified materials is another affirmation of the rule of law. For four years, he acted like he was above the law. But he should be treated like any other lawbreaker. And today, he has been. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 8, 2023

لكن بعد فحص الوثائق، رأت الشرطة الفدرالية أنه لم يعد كل شيء وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق، وداهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الثاني من أغسطس/ آب المنزل وصادروا نحو 30 صندوقًا آخر تحتوي على 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدًا بشأن إيران أو الصين.

ورأى محاموه أنها عملية إعلامية وانتقدوا بشدة مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة تظهر وثائق مصادرة مختومة بكلمات “سري للغاية” مبعثرة.





قضايا ترمب

وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان ترمب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021، كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترمب أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

ودافع ترمب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرًا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسًا، ولكنه لم يقدم دليلًا على ذلك ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترمب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية.

وفي أبريل/ نيسان، دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

كما يقود المستشار الخاص سميث أيضًا تحقيقًا جنائيًا ثانيًا في محاولات ترمب وأنصاره إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي مايو/ أيار، قررت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن في دعوى مدنية أن عليه دفع تعويض 5 ملايين دولار إلى (إي. جين كارول) وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة، بسبب الاعتداء الجنسي عليها ثم التشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.