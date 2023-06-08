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الاحتلال يفجر منزل أسير فلسطيني وإصابة صحفي بالرصاص خلال تغطية الهدم (فيديو)

8/6/2023

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله، وفي أثناء ذلك أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال تغطيته هدم المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منزل عائلة الأسير إسلام فروخ، يقع في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويؤوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

إصابة صحفي فلسطيني

وقد أصيب الصحفي الفلسطيني مؤمن سمرين بالرصاص المطاطي في رأسه، خلال تغطيته هدم قوات الاحتلال لمنزل الأسير إسلام الفروخ في رام الله.

واستهدف جنود الاحتلال، الطواقم الصحفية التي كانت تغطي وقائع الهدم، بالرصاص وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة المصور الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى، والمصور الصحفي ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية البلدة القديمة من مدينة رام الله، وحاصرت منزل عائلة الأسير فروخ، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، بينها إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الخاصرة، وإصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز السام المدمع.

وكانت قوت الاحتلال قد اعتقلت الأسير إسلام فروخ الذي يحمل الهوية المقدسية في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. واتهمته بتنفيذ عملية التفجير المزدوج في محطة الحافلات بمدينة القدس، التي وقعت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل إسرائيليَّين وإصابة عشرات آخرين.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة “ج” بالضفة المحتلة، فيما بين 2 و15 مايو/ أيار الماضي، وأسفرت عمليات الهدم عن تهجير 50 فلسطينيًّا بينهم 23 طفلًا، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة عقابية بهدم منازل عائلات منفذي العمليات التي تسفر عن مقتل إسرائيليين، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتخللها مواجهات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية