الاحتلال يفجر منزل أسير فلسطيني وإصابة صحفي بالرصاص خلال تغطية الهدم (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله، وفي أثناء ذلك أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال تغطيته هدم المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منزل عائلة الأسير إسلام فروخ، يقع في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويؤوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

والدة الأسير إسلام فروخ بعد تفجير الاحتلال لمنزله في رام الله: “هذا لا يثنينا عن الطريق الذي سلكه ابني”. pic.twitter.com/Mk4ncbWBZP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 8, 2023

إصابة صحفي فلسطيني

وقد أصيب الصحفي الفلسطيني مؤمن سمرين بالرصاص المطاطي في رأسه، خلال تغطيته هدم قوات الاحتلال لمنزل الأسير إسلام الفروخ في رام الله.

واستهدف جنود الاحتلال، الطواقم الصحفية التي كانت تغطي وقائع الهدم، بالرصاص وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة المصور الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى، والمصور الصحفي ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.

اختناق طفل جرّاء القنابل الغازية التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لحي رام الله التحتا . pic.twitter.com/VFsTjryeTw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 7, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية البلدة القديمة من مدينة رام الله، وحاصرت منزل عائلة الأسير فروخ، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

تغطية صحفية: "حجم الدمار بالبلدة القديمة برام الله الذي خلفه الاحتلال بعد اقتحامه وتفجير منزل الاسـ ـير اسلام فروخ برام الله التحتا وسط مواجهات عنيفة". pic.twitter.com/cLAkslIPhQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 8, 2023

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، بينها إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الخاصرة، وإصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز السام المدمع.

تغطية صحفية: "جانب من المواجهات بين الشبان وبين قوات الاحتلال خلال انسحاب قوات الاحتلال من حي رام الله التحتا وسط مدينة رام الله". pic.twitter.com/VBqothqCBu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 8, 2023

وكانت قوت الاحتلال قد اعتقلت الأسير إسلام فروخ الذي يحمل الهوية المقدسية في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. واتهمته بتنفيذ عملية التفجير المزدوج في محطة الحافلات بمدينة القدس، التي وقعت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل إسرائيليَّين وإصابة عشرات آخرين.

تغطية صحفية: "لحظة تفجير منزل الأسير إسلام فروخ في حي رام الله التحتا". pic.twitter.com/6o6otisQp2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 8, 2023

وهدم الاحتلال الإسرائيلي واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة “ج” بالضفة المحتلة، فيما بين 2 و15 مايو/ أيار الماضي، وأسفرت عمليات الهدم عن تهجير 50 فلسطينيًّا بينهم 23 طفلًا، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة عقابية بهدم منازل عائلات منفذي العمليات التي تسفر عن مقتل إسرائيليين، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتخللها مواجهات.